Mann schlägt 32-Jährigem mit Radschlüssel auf Kopf

Prügelei

Vor einer Gaststätte an der Blumenstraße in Remscheid hat es in der Nacht zu Sonntag eine Prügelei gegeben.

Laut Polizei waren zwei Männer in Streit geraten. Nach ersten Erkenntnissen schlug daraufhin einer der Männer unvermittelt seinem 32-jährigen Kontrahenten mit einem Radschlüssel auf den Kopf. Anschließend flüchtete er in Begleitung eines Bekannten in Richtung Freiheitstraße.

Das Opfer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. red