Mallorca-Festival: Wenn die Schinkenstraße in Remscheid liegt

Mallorca-Festival lockt 4000 Besucher in die Innenstadt – Stars der Szene heizen zwölf Stunden lang ein.

Von Jana Kipphen

Remscheid. Mallorca, die sonnenverwöhnte Insel im Mittelmeer, ist nicht nur für ihre traumhaften Strände, sondern auch für ihre legendäre Partykultur bekannt. Nachdem das Mallorca Festival XXL in Remscheid letztes Jahr ein voller Erfolg war, lockte die Party am Samstag nun zum zweiten Jahr in Folge auf den Rathausplatz und versprach einen Partyabend im Ballermann-Stil.

+ Statt im Bierkönig auf dem Rathausplatz: Oli P. © Doro Siewert

Nach den grauen letzten Tagen hatten die Festivalbesucher am Wochenende Glück: Mittags um 12 Uhr ging es unter blauem Himmel und bei angenehmen Temperaturen los – und auch die Nacht blieb trocken.

Obwohl es erst gegen Nachmittag richtig voll wurde, standen schon um Punkt 12 Uhr mittags Dutzende Besucher vor dem Eingang Schlange. Trotz fehlender Tageskasse, versuchten hier doch noch einige spontan an Tickets zu kommen: „Wir sind happy, dass wir am Mittag noch Karten von jemandem abkaufen konnten, online waren wir nicht schnell genug”, freute sich Natascha Koch.

Sie und ihre Freunde waren auch bei der Premiere des Festivals im letzten Jahr dabei und hoffen, dass die Mallorcaparty zur Tradition wird und auch 2024 wieder stattfinden kann. Gerade durch die vielen bekannten Künstler komme Leben in die Innenstadt: „Remscheid ist ja normalerweise nicht wirklich für seine Partyszene bekannt, deswegen wussten wir, dass wir dieses Jahr wieder hier sein müssen.”

+ Und über allem wacht der Löwe. Ob die Musik seine Zuneigung hatte? © Doro Siewert

Rund zwölf Stunden lang konnten sich die Besucher auf dem Theodor-Heuss-Platz über ein abwechslungsreiches Live-Programm mit bekannten Künstlern freuen. Unter anderem mit dabei waren bekannte Ballermann-Stars wie Ikke Hüftgold, Oli P. und Isi Glück, die für beste Stimmung in der Menge sorgten.

Hauptattraktion neben den Liveacts: Bierwagen und Longdrink-Stand. Hier „tankte“ das Partyvolk, die Schlangen wurden besonders am Abend sehr lang. „Wir haben schon so 20 Minuten angestanden”, erzählen Koch und ihre Freunde. „Aber die Preise sind echt gut für so ein Festival und dabei haben wir halt einfach weiter gefeiert.”

Aufgrund der hohen Besucherzahl sorgte der Veranstalter mit einem 40 Mann starken Securitydienst und dem Deutschen Roten Kreuz für Sicherheit. Denn gerade Sicherheit war ein großes Thema in den Wochen vor der Veranstaltung: Ob das Mallorca Festival XXL mit seinen Tausenden Besuchern wieder uneingeschränkt in Remscheid stattfinden könnte, stand lange Zeit nicht fest. Grund dafür waren die Anfang 2022 aufgefallenen Risse in der Decke der Tiefgarage unter dem Theodor-Heuss-Platz, die Fragen zur Sicherheit und Begrenzung von Großveranstaltungen aufwarfen. Die Stadt Remscheid schaltete einen Statiker ein. Das Ergebnis: Das Mallorca-Festival konnte stattfinden – allerdings mit einer Besucherbegrenzung von 4000.

+ Dass es trocken blieb, war der Stimmung äußerst zuträglich. © Doro Siewert

Die Schäden an der Tiefgarage sorgen schon einige Zeit für Probleme. Neben der Beschränkung der Teilnehmerzahl wurde auch der Bereich um das Denkmal eingezäunt. Davon ließen sich die Mallorca-Fans am Samstag aber keineswegs abhalten – sie sangen die Hits der Stars der Szene mit und holten den Ballermann für einen Tag nach Remscheid.

Hintergrund

Kurzzeitig wurde überlegt, das Mallorca Festival XXL aufgrund der Schäden an der Tiefgarage auf den Schützenplatz zu verlegen. Ausgerechnet an diesem Samstag war aber ungewöhnlich viel los in Remscheid: Musikfans konnten sich auf dem Schützenplatz unter anderem auf Coverbands wie Bounce oder The Queen Kings freuen. Wem also statt Ballermann-Hits mehr der Sinn nach Bon Jovi oder Queen stand, kam am Stadtpark voll auf seine Kosten.