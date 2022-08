Mallorca-Festival: Senioren müssen ausweichen

Remscheid. Das Mallorca-Festival XXL mit Stimmungskanonen wie Ikke Hüftgold, Peter Wackel und Co. am Rathaus hat Folgen für die Wochen der älteren Generation: Deren Eröffnungsfeier kann am kommenden Samstag, 27. August, nicht wie geplant auf der oberen Allee steigen, sondern wird kurzfristig auf den Vaßbenderplatz verlegt. Von 11 bis 14 Uhr soll dort die Party des Seniorenbeirats über die Bühne gehen, der davon erst in diesen Tagen erfuhr. Das Ganze hängt mit dem Wochenmarkt zusammen, dessen Händler auf die obere Alleestraße ausweichen müssen, weil das Mallorca-Spektakel auf ihrem angestammten Platz stattfindet. Raum für den Startschuss der Aktionswochen gibt es somit nicht: „Davon habe ich erst Anfang der Woche erfahren. Ich war mehr als auf 180“, erklärte die Vorsitzende des Seniorenbeirats Gundula Michel (CDU) bei seiner Sitzung am Donnerstag. Bereits vor Monaten habe es die Zusage der Verwaltung für die Nutzung der Allee gegeben. Und: Längst ist das Programmheft gedruckt, in dem Interessierte für 11 Uhr zur Zange eingeladen wurden.