Malerin oder Schreiner? Junge Erwachsene finden ihre Traumberufe

Jobcenter unterstützt in der Zeit zwischen Schule und Ausbildung. Teilnehmer gestalteten in Honsberg eine Wohnung neu.

Von Sabine Naber

Remscheid. Es riecht nach frischer Farbe, allerhand Werkzeug ist zu sehen, und vier junge Leute sind damit beschäftigt, eine Erdgeschosswohnung in der Siemensstraße 19 zu renovieren.

Hier – wo die „Arbeit Remscheid“ ab dem 27. Juli an jedem Donnerstag Interessierte zu einem Beratungsgespräch einlädt – sorgen Jugendliche vom Jobcenter dafür, dass die beiden Räume und die Küche neu gestaltet werden. Sie nehmen bei einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) zwischen Schule und Ausbildung an einem Projekt teil, das sich „Aktivierungshilfe für Jüngere“ nennt. Sie bekommen auf diese Weise sowohl Einblicke in handwerkliche Tätigkeiten, als auch ein Gefühl dafür, wie ein strukturierter Alltag aussieht und welcher Beruf ihnen Spaß machen könnte.

Wie die Teilnehmer ihren Traumberuf finden

Chantal (24), die erst seit rund zwei Monaten mitmacht, ist sich inzwischen sicher, dass der Beruf der Malerin und Lackiererin der Richtige für sie ist. „Ich wünsche es mir, habe in diesem Bereich auch schon ein Schulpraktikum gemacht,“ sagt sie. In den vergangenen sechs Jahren sei sie „Vollzeit-Mama“ gewesen, jetzt wolle sie beruflich durchstarten. In der Siemensstraße hat sie gerade ihre beiden Bodenbilder fertiggestellt, nachdem sie zuvor schon die Wände mit Lehmputz bearbeitet hatte. „Anfangs war diese Arbeit herausfordernd für mich. Aber danach hat es Spaß gemacht“, erzählt sie. Und bezeichnet ihren Traumberuf als abwechslungsreich und vielseitig. „Sie macht ihren Weg“, ist sich auch Ausbilder Dietmar Kluck sicher. Er leitet die Jugendlichen an, lehrt sie die handwerklichen Basics und versucht, später auch einen Praktikumsplatz zu vermitteln, wenn sich ein Berufsbild herauskristallisiert hat.

Wie bei Max (24), der gemeinsam mit Nico und Kevin alte Betten auseinandergebaut hat, um aus dem Holz anschließend eine Arbeitsplatte und Regale für die Küche zu bauen. „Da haben wir lange dran gearbeitet. Wir mussten sägen und bohren, haben Winkel eingesetzt und das Holz 'angebrannt', um dem Ganzen einen Retro-Look zu geben“, berichtet er. Trotz seiner hier bewiesenen handwerklichen Talente will Max zukünftig lieber in einem sozialen Bereich arbeiten. Und sucht, nachdem er elf Monate an der ABM-Maßnahme teilgenommen hat, ein Jahrespraktikum. „Ich habe schon vieles ausprobiert. Aber jetzt weiß ich, wie es weitergehen soll“, ist er sich sicher.

Eine Feier zum Abschluss der Arbeiten

In zwei Wochen, wenn alle Arbeiten in der Wohnung erledigt sind, werden alle am Projekt Beteiligten den Abschluss feiern. „Sie können ihre Familien dazu einladen und zeigen, was sie geleistet haben. Da können sie stolz drauf sein“, lobt ihr Ausbilder.