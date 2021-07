Männer für interessante Rollen gesucht

Lüttringhauser Volksbühne

+ © Michael Schütz Das Stück „Üöhm Pitters Krüönselstrüükelschen“ führte die Volksbühne in diesem Jahr auf, bald beginnen die Proben für das neue. © Michael Schütz

Bald beginnen die Proben für das neue Stück der Lüttringhauser Volksbühne. Der Steffenshammer steht im Mittelpunkt.

Von Doris Stürmer

Männer gesucht! Bei den Heimatspielen herrscht Männermangel. „Vor allem die Altersgruppe der 15- bis 40-Jährigen fehlt“, bedauerte Christian Wüster, Vorsitzender des Vereins Lüttringhauser Volksbühne, Schauspieler und Stückeschreiber.

Der 34-Jährige klingt fast ein bisschen verzweifelt, wenn er sagt: „Ich kann doch nicht gleichzeitig den jugendlichen Liebhaber und den Bösewicht spielen.“ Wüster hat gerade sein neues Stück fertig geschrieben. In einem Gespräch mit dem RGA verrät er den Titel. „Wie der Stefffenshammer auf den Himalaya kam“. Gerade werden die Rollen besetzt und bald beginnen die Proben.

+ Vereinsvorsitzender Christian Wüster. © Doris Stürmer

Inspirieren ließ sich Wüster in der „Nacht der Kultur“. Die hatte er in diesem Jahr und auch im Jahr davor im Steffenshammer verbracht. In seinem Stück löst Alwin Meyer, Handelsreisender für viele Remscheider Hammerschmiede, ein großes Chaos aus. Mit Katalogen und seinem Auftragsbuch bereist er die halbe Welt. Dann erreicht ein Brief aus Tibet den Steffenshammer. Meyer hält sich gerade dort auf. Als der Brief übersetzt ist, kommt Panik auf: Der gesamte Steffenshammer mit allen Gebäuden soll in den Himalaya verkauft worden sein.

Um diesen Handlungsstrang, erzählte Wüster, ranken sich zahlreiche Nebenhandlungen, etwa die – historisch belegte – Rivalität von zwei Wirten, die beide ein Gartenrestaurant betreiben.

Um alle Rollen gut besetzten zu können, fehlt es an Männern im richtigen Alter. „Die 15- bis 40-Jährigen sind angesprochen“, sagte Wüster, aber grundsätzlich sei bei der Volksbühne jeder willkommen, der mitmachen möchte. „Auf der Bühne oder auch hinter den Kulissen“.

„Bei uns lernt man ganz viele nette Leute kennen.“

Christian Wüsster, Vorsitzender der Lüttringhauser Volksbühne

Seit etwa eineinhalb Jahren steht er an der Spitze des Vereins, vor elf Jahren stand er zum ersten Mal auf der Bühne, „als Statist – ich war ein Briefträger“, erinnerte er sich. Der Steffenshammer ist sein sechstes Theaterstück, das er für die Volksbühne geschrieben hat.

Christian Wüster, gebürtiger Lüttringhauser, ist stolz auf seinen Verein, der seit 1925 im ganzen Bergischen Land berühmt gewordenen Heimatspiele lebendig hält. „Wir sind kein sterbender Verein. Etwa 50 Mitglieder machen aktiv bei den Heimatspielen mit. Dazu kommen viele fördernde Mitglieder. In den letzten Jahren sind viele Kinder eingetreten, die mit Begeisterung auf der Bühne stehen.“

LÜTTRINGHAUSER VOLKSBÜHNE KONTAKT UND INFORMATIONEN www.luettringhauser-volksbuehne.de TELEFON Tel. (02 191) 52 9 39. PROBEN Die Proben für die Spielzeit 2019 beginnen bald. Die Akteure treffen sich dann immer donnerstags ab 19 Uhr in den Proberäumen bei der Firma „Sopp“ an der Kreuzbergstraße 61. SPIELZEIT An drei Wochenenden im Juni des nächsten Jahres gibt es Aufführungen auf der Freispielbühne. Eine weitere Aufführung ist immer im Herbst 2019 im Teo Otto Theatergeplant. VEREINSBEITRAG Der Mitgliedsbeitrag beträgt 36 Euro pro Jahr.

Bei einigen davon meint Wüster, bereits eine besondere schauspielerische Begabung entdeckt zu haben. „Das wäre schön, wenn die dabei blieben.“ Auf der Heimatbühne wird viel platt gesprochen. „Aber auch wer kein platt kann, soll sich melden,“ appellierte Wüster. „Das lernt er dann schon bei uns.“ Außerdem gäbe es in jedem Stück Rollen bei denen Hochdeutsch gesprochen werde. Auch vor dem Auswendiglernen brauche niemand Angst zu haben. Am besten lerne man seine Rolle bei den Proben. „Oft entwickeln sich die Charaktere erst im Spiel so richtig,“ weiß Wüster. Jeder Schauspieler interpretiere die Rollen ein bisschen anders.

Im Übrigen werde bei der Volksbühne nicht nur geprobt und gelernt. Die Geselligkeit werde großgeschrieben, man habe jede Menge Spaß. „Bei uns lernt man ganz viele nette Leute kennen.“