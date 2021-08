PIA macht Erzieherausbildung attraktiver

Betreuung

+ © Roland Keusch Förderung durch ein Bundesprogramm: PIA-Azubi Niklas Schmuhl (19) mit Ronja (5), Louisa (6) und Lennard (5) in der Kita Elterninitiative Hackenberg. © Roland Keusch

Extremer Fachkräftemangel in den Kitas erfordert neue Strategien. Träger greifen dabei auch auf Förderung von Bund und Land zurück.

Von Andreas Weber

330 Erzieher und Erzieherinnen verteilen sich bei der Stadt auf 20 Kita-Einrichtungen und 70 Gruppen. Wie bei allen anderen Kita-Trägern ist es schlecht bestellt um Nachwuchs. Peter Nowack, als Abteilungsleiter im Jugendamt für Kita-Angelegenheiten zuständig, kennt den Mangel: „Die Bewerberzahlen gehen immer weiter zurück. Wenn wir früher Tage mit zehn Vorstellungsgesprächen hatten, gibt es heute oft Tage, an denen niemand kommt.“ Die Veränderung ist dramatisch.

Und sie trifft alle Kindertageseinrichtungen. Die Stadt reagiert: Arbeitete sie früher auch mit befristeten Verträgen, winken heute direkt feste Anstellungen. Erzieher sind eine gefragte Spezies. Per Dauerausschreibung sowohl beim Jobcenter als auch auf der städtischen Homepage (www.remscheid.de) werden sie gesucht, nicht zuletzt über einen achtminütigen Imagefilm, in dem die Stadt den Erzieherberuf schmackhaft macht. Sie zahlt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. An den Entgelten des TVöD orientiert sich jedoch heute fast jeder Träger.

Noch nicht überall wird hingegen die dreijährige, praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum Erzieher angeboten. PIA schließt zwei Lücken. Zum einen orientiert es sich vom ersten Tag an stark am Kita-Alltag (erstes Jahr: drei Tage Schule, zwei Tage Praxis; zweites/drittes Jahr zwei Tage Schule, drei Tage Praxis), andererseits liegt die monatliche Bezahlung zwischen 1 140 Euro (1. Jahr) und 1 303 Euro (3. Jahr). Mit PIA erhält die Ausbildung für diesen hoch qualifizierten Beruf auch die ihm zustehende finanzielle Attraktivität.

Im Käthe-Kollwitz-Berufskolleg (KKB) findet dazu im vierten Jahr die schulische Ausbildung statt. Obwohl die verantwortlichen Lehrerinnen Nina Falkenhain und Andrea Hainbuch das Angebot loben („Alle profitieren davon“), stellen sie fest, dass Praxisstellen in den Kitas fehlen. In den ersten beiden Jahrgängen bildete das KKB Klassen mit jeweils 25 Schülern, im dritten, vierten Jahr sind es nur je 18. „Viele kleinere Träger können sich PIA nicht leisten“, bedauert Falkenhain.

Es gibt Töpfe, um PIA-Praxisstellen zu finanzieren. Mit der KiBiz-Reform zum 1. August 2020 wird es Landeszuschüsse für die Träger geben. Im ersten Jahr sind 8000 Euro für die PIA-Ausbildung vorgesehen. Das Bundesprogramm „Fachkräfteoffensive für Erzieher“ ist eine weitere Möglichkeit. Die Kita Elterninitiative Hackenberg hat es in Anspruch genommen. „Das Förderprogramm ist nicht sehr transparent, mit viel Papierkram verbunden und hat sehr sportliche Fristen. Deshalb entscheiden sich viele Einrichtungen dagegen“, meint Christine Robra, seit August Leiterin der Hackenberger Kita.

Für ihre Einrichtung hat sich der Aufwand gelohnt. Mit Niklas Schmuhl, zum 1. September eingestellt, hat die Elterninitiative nicht nur einen vom Bund geförderten Azubi, sondern jemand, der über drei Jahre eine feste Bindung zum Haus aufbauen wird. „Wir haben bislang nur positive Erfahrungen mit ihm gemacht“, lobt Christine Robra.

Stadt fährt mehrere Strategien zur Personalgewinnung

Insgesamt sind bei der Stadt 14 PIA-Kräfte unter den 62 Azubi beschäftigt. Acht davon werden im Sommer 2020 fertig. „Denen wollen wir ein Angebot zur Übernahme machen“, erklärt Peter Nowack. Die Stadt fährt auch andere Strategien der Personalgewinnung: So sollen Integrationshelfer motiviert werden, in die Erzieherausbildung zu gehen, der Bundesfreiwilligendienst als Sprungbrett genutzt oder ausländische Kräfte mit entsprechenden Deutschkenntnissen gewonnen werden.

AWO LOCKT MIT FLEXIBLEN ARBEITSZEITMODELLEN ARBEITERWOHLFAHRT Die Awo als großer Träger lockt mit zusätzlichen Weiterbildungspaketen, mit der Möglichkeit, in einem der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege sich als „Queraufsteiger“ weiterzuentwickeln, mit flexiblen Arbeitszeitmodellen (Wertzeitkonten). Im Einzelfall könnte man auf den Tarif etwas drauflegen. In jedem Fall, so Rainer Bannert, dürfe es nach Gesprächen kein Zaudern geben. „Wenn man den Eindruck hat, Bewerber passen zu uns, schnell einen Arbeitsvertrag aufsetzen.“

Auch Rainer Bannert, Vorsitzender des Elternvereins der Awo, der ab 2020/2021 drei neue Kitas (Hackenberg, Engelsberg und Burger Straße) in Remscheid eröffnen wird, weiß, dass in der Vergangenheit in NRW nicht bedarfsgerecht ausgebildet wurde und Kitas nicht ausreichend finanziert wurden. Die verfehlte Personalpolitik stellt auch die Arbeiterwohlfahrt vor schwierige Personalfragen. Die Bewerbungsgespräche für die neuen Einrichtungen, von denen die erste in der ehemaligen katholischen Kirche St. Bonifatius im dritten Quartal 2020 an den Start gehen soll, haben deshalb schon begonnen.