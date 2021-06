Lüttringhauser Heimatbund attackiert Marketingrat Innenstadt

Kottenbutteressen

+ © Archivfoto: Roland Keusch Peter Maar wirft dem Marketingrat Innenstadt vor, den Lüttringhauser Weihnachtsmarkt zu unterlaufen. © Archivfoto: Roland Keusch

Beim traditionellen Kottenbutteressen wurden lokale, aber auch überregionale Themen besprochen.

Von Sabine Naber

Dem traditionellen Kottenbutteressen des Lüttringhauser Heimatbundes gab Vorsitzender Peter Maar diesmal das Motto „Lüttringhausen first“. Er hatte Lacher auf seiner Seite. Den vielen Gästen im voll besetzten Saal des Jugendfreizeitheims an der Richard-Pick-Straße gab der Vorsitzende einen Überblick über die Aktivitäten des Heimatbundes. Das Konzert am Vorabend des Lüttringhauser Weihnachtsabends sei mit rund 400 Besuchern so gut angekommen, dass es in diesem Jahr auf jeden Fall wiederholt wird.

Als Hausherr hieß Pfarrer Helmut Fassbender Gäste willkommen und begrüßte, dass beim Kottenbutteressen Bürger und Politik – zum Wohle Lüttringhausens – zusammengeführt würden.

Mit Blick auf die Vereidigung des 45. Präsidenten der USA sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, dass man über das Motto „America first“ ja noch schmunzeln könne: „Aber ich bin entsetzt über seine Rede. Ob Holland, Frankreich, Ungarn oder Polen - wir erleben eine Politik der Ab- und Ausgrenzung.“

Stolz sein auf sein Land, seine Stadt bedeute nicht, dass man es zu Lasten anderer tun dürfe. „Die Angst vor Armut und Arbeitslosigkeit – das ist der Boden, der Rechtsextremisten stark macht. Wir stehen aber für eine tolerante, soziale Stadt, die keinen aus dem Blick verliert“, versprach der OB und dankte dem Heimatbund fürs große Engagement.

+ Kottenbutter bei Luther, reimte sich diesmal rustikal das traditionelle Stelldichein im evangelischen Gemeindehaus an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. © Doro Siewert

2017 werde in Lüttringhausen das Rathausumfeld gestaltet. Der Knotenpunkt Eisernstein („Planung hat ja schon einen Bart“) komme 2018 an die Reihe; umgesetzt werde der Plan 2019. Auf dem Gelände der ehemaligen Schule Eisernstein gehe es weiter, ebenso an der Mauer am Jahnplatz, die für 110 000 Euro gründlich repariert werde.

Aus dem Fördertopf „Gute Schule 2020“ fließe 1 Million Euro in Lüttringhauser Schulen, beispielsweise mehr als 470 000 Euro in die Adolf-Clarenbach-Grundschule.

Politisch wurde es, als Maar dem Marketingrat Innenstadt vorwarf, den Lüttringhauser Weihnachtsmarkt, also eine gemeinnützige Veranstaltung zu unterlaufen, um in Alt-Remscheid einen verkaufsoffenen Sonntag zu bekommen. Im Vordergrund müsse die Veranstaltung stehen. In der Innenstadt gebe es aber keine, die einen verkaufsoffenen Sonntag rechtfertigen würde.

Drei Wünsche – zwei Termine: Dilemma ist noch nicht gelöst

„Als Schirmherr unseres Weihnachtsmarktes soll uns der Oberbürgermeister in diesem Jahr mal beschirmen“, gab Maar den Ball an Mast-Weisz weiter. Der erklärte, dass nach neuster Gesetzeslage nur noch zwei verkaufsoffene Sonntage in der Adventszeit erlaubt seien. „Lüttringhausen, Lennep, Alt-Remscheid - drei Wünsche, aber nur zwei Termine. Dieses Dilemma haben wir noch nicht gelöst“, gab er zu und verwies auf weitere Gespräche.

„Der Lüttringhauser Weihnachtsmarkt ist eine Tradition, die geschützt werden muss“, stellte sich der Lenneper Klaus Kreutzer auf die Seite von Peter Maar. Auch die Landtagsabgeordneten Jutta Velte (Grüne), Jens Nettekoven (CDU) und Sven Wolf (SPD) versprachen, sich dafür einzusetzen, dass es bei diesem Thema keine Konkurrenz für Lüttringhausen geben wird.

+ Verlieh Christel Hallscheid zum Kottenbutteressen die Ehrenurkunde: Peter Maar, Vorsitzendes des Heimatbundes Lüttringhausen. © Doro Siewert

Obwohl die „DOC-Sache gelaufen“ sei, zeigte sich Maar mit dem Verkehrsgutachten nicht einverstanden. „Wenn im Gartencenter ein Glas Sekt kostenlos angeboten wird, haben wir doch jetzt schon Chaos. Wie soll es erst werden, wenn zukünftig 2 700 Autos täglich über die Anschlussstelle Blume an- und abreisen?“

„Samstags kann das schon mal eng werden. Aber alle Aussagen der Ingenieure sagen, dass es stemmbar ist“, erklärte der OB – überzeugt, dass das DOC Menschen für die Region begeistern werde. Wolf schilderte, dass die Kreuzungen ertüchtigt und die Anschlussstelle Blume vergrößert würden.

Thema am Samstag war ferner die fehlenden Bahn-Direktverbindungen nach Köln und Düsseldorf: „Wir sind im Gespräch mit dem Verkehrsverbund. Sprechen auch über die S-Bahn, die zurzeit an jeder Milchkanne hält.“ Der OB: Das sei für viele Pendler nicht gut.