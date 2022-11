LVR verleiht den Rheinlandtaler posthum an Brigitte Sommer

Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenvereins starb im Sommer.

Remscheid. Ihr Engagement beeindruckte: 1970 übernahm Brigitte Sommer den Vorsitz des Remscheider Blinden- und Sehbehindertenvereins – und leitete ihn bis zu ihrem plötzlichen Tod im Sommer. In dieser Zeit setzte sie sich außerordentlich für die Belange von Sehbehinderten und Blinden ein. Grund genug für den Landschaftsverband Rheinland (LVR), Brigitte Sommer nun posthum für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Rheinlandtaler in der Kategorie „Gesellschaft“ auszuzeichnen.

„In zahlreichen Beratungsgesprächen half sie bei persönlichen Problemen der Betroffenen und deren Familien und machte Rehabilitationsmaßnahmen und Mobilitätstraining bekannt“, hieß es am gestrigen Dienstag vom LVR. Auch habe Sommer maßgeblich an der Gründung einer tönenden Tageszeitung mitgewirkt und sich im Behindertenbeirat der Stadt engagiert. Die Verleihung wird am kommenden Montag, 21. November, in Köln stattfinden. Neben Ulrich Kottsieper, kommissarischer Vorsitzender des Remscheider Blinden- und Sehbehindertenvereins, wird auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz teilnehmen. lho