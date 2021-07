Lutherkirche: Sanierung geht in den Endspurt

Spenden

+ © Michael Schütz Frank Dehnke überreichte für die Sanierung der Lutherkirche zum zweiten Mal einen Scheck über 25 000 Euro an Pfarrer Ulrich Wester. © Michael Schütz

Was am Anfang Sorgen machte, soll im Herbst ein gutes Ende nehmen. Auch dank großzügiger Spenden der Stadtsparkasse.

Von Tristan Krämer

Die Sanierung der Lutherkirche befindet sich auf der Zielgeraden. Das gilt sowohl für die umfangreichen baulichen Maßnahmen, die seit nunmehr fast zwei Jahren andauern, als auch für den spendenfinanzierten Teil der Gesamtkosten in Höhe von rund drei Millionen Euro.

Am Donnerstag überreichte Frank Dehnke als Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Remscheid einen Scheck über 25 000 Euro an Vertreter der Kirchengemeinde. Die Lutherkirche sei nun einmal „nicht irgendeine Kirche, sondern ein Wahrzeichen“ der Stadt, begründete der Vorstand der Stadtsparkasse, die das weit sichtbare Gotteshaus mit der größten Orgel Remscheids bereits zum zweiten Mal mit einer Spende über 25 000 Euro unterstützte.

Damit sind von den 280 000 Euro, die die Gemeinde durch Spenden finanziert, 263 000 Euro beisammen. „Vor drei Jahren standen wir kurz davor zu sagen: ,Wir können die Kirche nicht mehr halten’.“, sagte Pfarrer Ulrich Wester, der zugab, dass ihn die Kirchensanierung und deren Finanzierung „manche schlaflose Nacht gekostet hat“.

Steine wurden zum Sicherheitsrisiko

Dass der Pfarrer vor drei Jahren allen Grund zur Sorge hatte, zeigt ein Rückblick: Über Jahre war Wasser durch die Klinker in das 1894 errichtete Gebäude eingedrungen. Wurde das Wasser in den Fugen im Winter zu Eis, wurden die Steine förmlich abgesprengt. Manch ein Stein fiel vom Dach, das Sicherheitsrisiko wurde zu groß. Dach – zuletzt Ende der 60er Jahre saniert – und der gut 60 Meter hohe Turm bedurften einer Frischzellenkur.

+ An der Südseite der Lutherkirche steht noch ein Gerüst. Spätestens im Oktober soll aber auch das abgebaut und die Sanierung des Gotteshauses abgeschlossen sein. © Michael Schütz

Am Turm ist diese so gut wie abgeschlossen. Zeigte er sich lange hinter einem Gerüst verborgen, ist dieses mittlerweile weitestgehend zurückgebaut. „Die Gelegenheit, dass einmal das Gerüst da war, haben wir genutzt, um gleich auch einige gerissene Fenster am Turm auszuwechseln“, berichtete Baukirchmeister Lothar Elbertzhagen.

Übergang von Turm zu Kirchenschiff ist in Arbeit

In einem zweiten Bauabschnitt wurde das Dach über dem Chorbereich sowie dem Quer- und Seitenschiff instandgesetzt. Hier erlebten die Sanierer einige böse Überraschungen. Nicht nur, dass das Dach noch deutlich maroder war als angenommen, auch ein bis dahin unbekannter Brandschaden tauchte auf.

Gearbeitet wird aktuell unter anderem an der Dachfläche des Hauptschiffes und dem Übergang vom Turm zum Kirchenschiff. Hier geht es aber noch einmal ans Eingemachte. „Einige Holzteile sind massiv geschädigt“, erklärte Architekt Florian Böker. Sie müssten ausgetauscht beziehungsweise wieder hergestellt werden.

In der kommenden Woche werden Statiker und Zimmermann den Bereich noch einmal in Augenschein nehmen. „Denn es ist schon ein massiver Eingriff ins Tragwerk notwendig“, sagte Elbertzhagen.

„Die Sanierung hat mich einige schlaflose Nächte gekostet.“

Ulrich Wester, Pfarrer

Dass die Sanierung der Lutherkirche weit vorangeschritten ist, lässt sich aber nicht nur am Rückbau des Gerüstes erkennen. Eher mit den Augen des Fachmanns erkennbar sind die Veränderungen im Inneren. Denn die neue Verfugung zeigt bereits Wirkung, wie Architekt Böker sagt: „Das Gebäude kann langsam aber sicher die Feuchtigkeit abtragen.“ Nicht mit dem Auge, sondern mit den Ohren nehmen hingegen die Anwohner der Martin-Luther-Straße die Fortschritte war. Denn seit dem Ostermontag läuten auch die drei Gussstahlglocken im Kirchturm wieder. „Immer wieder kommen Leute auf mich zu, die mir sagen, wie sehr sie sich darüber freuen“, berichtet Pfarrer Wester von der Anteilnahme der Remscheider.

FINANZIERUNG KOSTEN Rund drei Millionen Euro kostet die Sanierung. Finanziert wurde sie durch Rücklagen der Gemeinde, vom Kirchenkreis Lennep und einen Solidarfonds der Alt-Remscheider Gemeinden. Einen großen Teil trug auch der Bund durch Förderprogramm des Denkmalschutzes. Der Rest – 300 000 Euro – wurde aus Groß- und Kleinspenden und Benefizaktionen zusammengetragen.

Im September, spätestens im Oktober, 500 Jahre nachdem Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg nagelte, soll die Sanierung des Gotteshauses, das seinen Namen trägt, abgeschlossen sein. Grund genug zu feiern also. Das will die Luthergemeinde tun: mit einem großen Fest am 8. Oktober.