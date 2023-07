Lungen-Transplantation: Wie eine Blutspende sein Leben rettete

Reiner Heske leidet an der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose. Er bekam 2013 ein neues Organ eingepflanzt. Dabei war er auf viele Blutspendekonserven angewiesen.

Von Anja Kriskofski

Remscheid. Er hat sich mit Sport zurück ins Leben gekämpft: Reiner Heske hat 2013 eine neue Lunge eingepflanzt bekommen. Schon ein Jahr später absolvierte er seinen ersten Zehn-Kilometer-Lauf, 2017 sogar den Köln Marathon. Heske ist seit seiner Geburt an Mukoviszidose erkrankt. Eine Spenderlunge und zahlreiche Blutspenden haben ihm das Leben gerettet. Heute organisiert er unter anderem Benefiz-Läufe, um Spenden für Kinder zu sammeln, die auch ein Organ transplantiert bekommen haben. Und er engagiert sich für die Blutspende: „Jeder kann in die Situation kommen, selbst Blut oder ein Spenderorgan zu benötigen. Blutspenden ist ein einfacher Akt der Nächstenliebe, der Leben retten kann.“

Reiner Heske hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Schon im Alter von vier Jahren wurde bei ihm Mukoviszidose diagnostiziert. Bei der angeborenen Stoffwechselerkrankung ist der Flüssigkeitsaustausch in den Zellen gestört. Das führt dazu, dass zäher Schleim die Organe, darunter die Lunge, verstopft. „Ich hatte extreme Hustenattacken“, schildert Heske. Die Erkrankung sorgte nicht nur für zahlreiche Infekte, sondern schädigte seine Lunge nachhaltig. „Schon mit 18 Jahren hatte ich nur noch eine Lungenfunktion von 50 Prozent.“ Nach einer Operation an der Bauchspeicheldrüse 2012 kam es zu Komplikationen, zwei schwere Lungenentzündungen folgten. Er brauchte fortan 24 Stunden am Tag zusätzlichen Sauerstoff, erinnert sich Reiner Heske. Nicht einmal unter der Dusche kam er ohne aus. „Schon die einfachsten Schritte fielen mir schwer. In meine Wohnung im ersten Stock zu kommen, war eine Qual“, erzählt er.

Reiner Heske wurde auf die Warteliste für eine Spenderlunge gesetzt – und hatte Glück: Schon wenige Monate später wurde ihm im Transplantationszentrum Hannover ein Spenderorgan eingesetzt. Weil seine Lunge stark verwachsen war, waren für den schweren Eingriff auch zahlreiche Blutkonserven nötig. „Hinterher habe ich in meiner Patientenakte gesehen, dass es 25 waren.“ Auch Blutplasma wurde ihm verabreicht.

Die Operation ist zehn Jahre her. Heute fühle er sich jünger denn je, sagt der 53-Jährige. „Ich hoffe, dass der Sport meinen Transplantationsverlauf begünstigt.“

Sportliche Aktivitäten für den guten Zweck

Mit Nordic Walking fing er an und begann ein Jahr später mit dem Joggen. 10.000 Kilometer habe er in den vergangenen neun Jahren laufend zurückgelegt. Wegen Problemen mit der Achillessehne fing er zudem mit dem Radfahren an und nimmt an Rennen über 100 Kilometer teil. In diesem Jahr steht unter anderem das 24-Stunden-Rennen „Rad im Ring“ am Nürburgring an. Seine sportliche Aktivität setzt er auch für den guten Zweck ein. Beim Benefiz-Spring-Cycling wirbt er dafür, mit dem Fahrrad Spenden für benachteiligte und kranke Kinder zu sammeln. Der Muko-Lauf im oberbergischen Reichshof kommt der Mukoviszidose Selbsthilfe zugute.

Reiner Heske möchte anderezum Blutspenden motivieren

Für den Blutspendedienst West ist Reiner Heske als Botschafter aktiv, deshalb wirbt er auch für den 10. Blutspende-Marathon von DRK und RGA am kommenden Montag, 31. Juli, in der Halle Hackenberg. Er möchte Erwachsene motivieren, als Blutspender ein Vorbild für die Jugend zu sein. „Und ich wünsche mir, dass Menschen sich zu Lebzeiten mit dem Thema Organspende beschäftigen und eine Entscheidung für sich treffen.“ Ihm hat beides das Leben gerettet: eine Organspende und die Blutspenden vieler.

Marathon

Der 10. Remscheider Blutspende-Marathon steigt am Montag, 31. Juli, 13 bis 20 Uhr, in der Halle Hackenberg, Hackenberger Straße 107 in Lennep, ausgerichtet vom Deutschen Roten Kreuz, der Stadt Remscheid, dem RGA und Radio RSG. Von den 600 Plätzen sind bereits mehr als 300 reserviert. Denn die Plätze sollten vornehmlich online gebucht werden. Es gibt aber auch eine Hotline: Tel. 0800-1194911. Auch wer spontan kommen möchte, wird nicht abgewiesen. Spenden kann jeder Gesunde zwischen 18 und 75 Jahren. Ausweisdokument nicht vergessen! Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen sowie Pommes und Currywurst. Terminbuchung: blutspende.jetzt.