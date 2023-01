Lüttringhauser Volksbühne sucht junge Schauspielerinnen

Die Proben für die „Bergischen Heimatspiele“ haben begonnen.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Das böse Schwesternpaar, das ein Konsortium leitet, hört die Leute im Ort immer nur auf Platt von „Ming Vas“ sprechen. Die beiden sehen sich schon im großen Geld à la Dagobert Duck schwimmen – schließlich geht es hier doch um die teure Ming Vase aus China. Oder etwa nicht? Um Wortspiele, Irrungen und Wirrungen sowie Liebe und Intrige geht es im neuen Schwank aus der Feder von Autor Christian Wüster.

Der Vorsitzende der Lüttringhauser Volksbühne hat nur ein Problem: Ihm fehlen die Schauspielerinnen für das neue Stück, das dieses Jahr bei den „Bergischen Heimatspielen 2023“ aufgeführt werden soll. Zuletzt sind vier abgesprungen. „Ich werde schon selbst eine der beiden Schwestern spielen, aber man kann einfach nicht jeden Mann auf Frau trimmen“, sagt er ganz ungeniert. Deshalb sucht der Theater- und Mundartverein nun dringend junge Schauspielerinnen. „Alternative wäre, alle Blöcke zu streichen oder umzuschreiben, aber dafür fehlt jetzt die Zeit.“

Wen der Verein sucht: Junge Frauen ab 15 oder 16 Jahren aufwärts. Es handelt sich um ein Laienschauspiel, Vorerfahrungen sind nicht nötig. Und keine Sorge: Es handelt sich hierbei um Hochdeutsch-Rollen. Geprobt wird immer donnerstagabends ab 18.30 Uhr in der Kreuzbergstraße 61.

Die Bergischen Heimatspiele: „Ming Vase“ soll an sieben Terminen aufgeführt werden: an den Wochenenden 3. und 4. Juni, 10. und 11. Juni sowie 17. und 18. Juni, jeweils um 16 Uhr. Zudem wieder am Feiertag, Donnerstag, 8. Juni, 16 Uhr. Es spielen insgesamt 25 bis 30 Personen mit, es gibt viele Doppelbesetzungen. Zudem stehe man in Gesprächen mit dem Teo Otto Theater, den Schwank auch dort wieder aufzuführen.



Lage des Vereins: Nachdem die „Bergischen Heimatspiele“ 2022 wegen zahlreicher Corona-Ausfälle abgebrochen werden mussten, hoffen die Lütterkuser nun auf einen neuen, besseren Anlauf im Sommer. Wie geht es dem Verein? „Wir haben Schiffbruch erlitten, aber sind nicht abgesoffen“, sagt Christian Wüster. Man halte sich über Wasser. „Aber noch einmal abzubrechen, können wir uns allerdings nicht mehr leisten“, betont er. Noch eine Pandemie oder neue Corona-Variante – dann sei der Ofen aus. Wovon er aber nicht ausgeht. „Ich bin vorsichtig optimistisch.“ Spenden könne die Laiendarstellertruppe aber immer gebrauchen. Aktuelles Problem: die Holzpreise. Denn eigentlich sollten die urigen, typisch-bergischen Kulissen aufgearbeitet werden. Die Häuschen bilden das Herzstück der Szenerie.

Kontakt für Interessierte: Christian Wüster, Tel. 5 29 39; chris84rs@aol.com