Lüttringhauser streiten um Verkehrsinsel

+ © Roland Keusch Hier kann es für die Feuerwehr eng werden. © Roland Keusch

Querungshilfe behindert Fahrzeuge der Wehr.

Abreißen oder stehen lassen? Das ist die Frage, die sich den Lüttringhauser Kommunalpolitikern zur Querungshilfe in der Straße Am Schützenplatz stellt. Die Freiwillige Feuerwehr, die seit gut einem Jahr gegenüber der Insel ihr Domizil hat, sieht sich durch die Verkehrsinsel beim Ausrücken behindert. Im Falle eines Einsatzes könne das wertvolle Zeit kosten. Fakt ist aber auch, dass viele Fußgänger die Querungshilfe gern in Anspruch nehmen. „Muss erst ein Haus abbrennen?“, fragen deshalb die einen. „Muss erst ein Kind überfahren werden?“, fragen die anderen.

Verkehrsbesprechung soll das Problem begutachten

Auch die jüngste Diskussion in der Bezirksvertetung Lüttringhausen führte zu keinem Ergebnis. Geht es nach Bernhard Ruthenberg (Grüne), bleibt die Insel, wo sie ist. „Die paar Mal, die die Feuerwehr im Jahr ausrückt, rechtfertigt den Abriss nicht“, erklärte er. „Dann dauert das eben mal ein paar Sekunden länger.“

Udo Wilde, Fachmann für Verkehrszeichen bei den Technischen Betrieben Remscheid, war hin und her gerissen. Was soll schwerer wiegen: eine Feuerwehr, die mit Zeitverzug am Brandort eintrifft? Oder ein Unfall, der möglicherweise nur deshalb eintritt, weil die Querungshilfe verschwunden ist?

Die Insel hatte viele Jahre den Kindern der Grundschule Eisernstein dabei geholfen, die Straße Am Schützenplatz sicher zu überqueren. Im August 2012 ließ ein Großbrand die Schule in Schutt und Asche fallen. Das entsprechende Grundstück soll mit Einfamilienhäusern bebaut werden. Die Kommunalpolitiker befanden deshalb, den eigentlich schon beschlossenen Abriss der Verkehrsinsel in die sogenannte Verkehrsbesprechung zu verweisen. Das ist ein Gremium aus Polizei, Ordnungsamt und anderen Behörden. Dieses soll das Problem nun weiter erörtern. Der Abriss ist damit vorläufig aufgeschoben.