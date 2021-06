Lüttringhauser Jecken planen eigenen Zug

Karneval

Engagierte Lütterkuser planen einen familienfreundlichen Karnevalszug, der besonders die Kinder anspricht – als Ergänzung zum Lenneper Rosenmontags-Spektakel.

Engagierte Gruppe will familienfreundlichen Straßenkarneval auf die Beine stellen. Dieser soll keine Konkurrenz zu Lennep werden.

Von Andreas Weber

Am Ende könnte es vielleicht „JoBe“ zu verdanken sein, dass Lüttringhausen einen eigenen Karnevalszug erhält. Johann Benedikt, fünf Jahre alt, verkleidet sich für sein Leben gerne. Das hat seinen Vater Sascha von Gerrishem auf einen Gedanken gebracht: Warum sollen nicht die Veedelszüge in Köln und Düsseldorf Pate stehen für Straßenkarneval im eigenen Dorf.

Von Gerrishem, am Montag 40 Jahre alt geworden, äußerte die Idee im kleinen Rahmen, Isabel Rudolph verfolgte sie weiter in den sozialen Netzwerken wie bei „Lüttringhausen, das Städtchen im Grünen.“ Mittlerweile sind die Jung-Jecken ordentlich aufgestellt. Knapp 30 Mitstreiter tauschen sich über eine What´s-App- und Facebook-Gruppe aus und basteln mit regelmäßigen Treffen langfristig an einer Umsetzung. Zweimal haben sich die Karnevalsfreunde persönlich getroffen. Das dritte Meeting steht am 7. Mai (15 Uhr) in der Bäckerei Beckmann, Kreuzbergstraße 13 an.

Die Lüttringhauser geben sich Zeit. „2018 wollen wir mit einer Fußgruppe in Lennep Atmosphäre schnuppern, Erfahrungen sammeln und schauen, was wir als Organisatoren alles bedenken müssen. 2019 oder 2020 wollen wir dann unseren eigenen Zug auf die Beine stellen“, erklärt von Gerrishem. Die Kunde, dass sich in Lüttringhausen etwas tut, ist bis Lennep durchgedrungen. Von Gerrishem kann die dortige LKG beruhigen: „Wir wollen mit Sicherheit keine Konkurrenz zum Rosenmontagszug in Lennep werden.“

Ganz im Gegenteil. Die Lüttringhauser Jecken verstehen sich als Ergänzung. „Wir planen am Sonntag einen kleinen familienfreundlichen Veddelszug vor allem für Kinder, aber auch für Senioren, die sich nicht in den großen Trubel stürzen möchten.“ Der Mini-Zug soll durchs Dorf führen. „Anbieten würde sich natürlich die Gertenbachstraße.“ Das wäre bei Sascha von Gerrishem vor der Haustür.

Am Abend des 17. Juni findet wieder der Restaurant Day statt

Der Karneval ist für den agilen Grafiker und seine Mitstreiter wie Björn Gottschalk und Peter Bonzelet nur ein Vehikel, um das Lüttringhauser Zentrum zu beleben. Mit Thorsten Greuling (Kaminlandschaft), Volker Beckmann (Flair-Weltladen) sowie Sandra und Thomas Schulte (Heilpraktikerin und Künstler) hat von Sascha von Gerrishem die Vereinigung Gertenbachstraße ins Leben gerufen. Die Hauptakteure haben ein Mätensingen organisiert, gerade die Aktion Lüttringhasen durchgeführt, werden auch mit dem „Restaurant Day“ als finalen Akkord der Heimatspiele am 17. Juni (ab ca. 18 Uhr) eine Veranstaltung anbieten, die vergangenes Jahr bei ihrem Debüt für einen Besucherauflauf sorgte, mit dem niemand gerechnet hatte.

Dieses Jahr wird die Vereinigung gewappnet sein. Gerade am Montag gab es noch ein vorbereitendes Gespräch mit Peter Maar, dem Vorsitzenden des Heimatbundes. Unter dessen Dach firmieren die Anrainer der Gertenbachstraße, die diesmal von Beginn für eine Sperrung des unteren Bereiches ihrer Straße (ab dem Flair-Weltladen) sorgen.

Das Motto der diesjährigen Heimatspiele soll mit Burger Brezeln bei der Verköstigung aufgegriffen werden. Wieder dürfen die Gäste auch vegane Gerichte erwarten. Bei Sandra/Thomas Schulte in der Gertenbachstraße 7 werden Enjoy Plants aus Wermelskirchen – bekannt durch den veganen Kochabend im Live-Stream im Internet – auftischen. Sabine Lippertz wird ein Mehrgänge-Bio-Menü präsentieren.

GERTENBACHSTRASSE AKTIONEN Der Veedelszug der Lüttringhauser Jecken ist für übernächstes Jahr in Planung, andere Event-Ideen wurden und werden im Dorf schon umgesetzt. Dabei macht sich auch die Vereinigung Gertenbachstraße stark. Der Restaurant Day am 17. Juni zählt dazu. Nach der letzten Aufführung der Heimatspiele (gespielt wird von der Volksbühne diesmal das Stück „Zoppen-düster förr de Burger Brezeln“) wollen die Anwohner ab ca. 18 Uhr wieder vor ihrer Haustür Kunst, Musik und gutes Essen anbieten.

Wie im Vorjahr bietet die Heimatbühne Kottenbutter an. „Ergänzt wird es dieses Jahr durch vegane Kottenbutter“, kündigt Sascha von Gerrishem an. Der gebürtige Duisburger, der bis vor 26 Monaten in Düseldorf lebte, betont als Zielsetzung für den Abend: „Wir verdienen nicht wirklich Geld, wir wollen nur einmal mehr unser Dorf beleben.“