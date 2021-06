Lüttringhauser Frauenchor sorgt für gute Laune im Herbst

Konzert

+ © Doro Siewert Der Lüttringhauser Frauenchor vertrieb unter dem Motto „Rock my soul“ in der Heilig-Kreuz-Kirche den November-Blues. © Doro Siewert

Sängerinnen traten in Kirche auf. Der Posaunenchor Linde begleitete sie.

Von Suzanne Thiel

Der Lüttringhauser Frauenchor 1991 ist dafür bekannt, dass er die Säle füllt. So auch beim Auftritt des Chors in der Katholischen Kirche Heilig Kreuz am Samstagnachmittag. Viele Besucher hatten die begehrten Karten bereits im Vorverkauf erstanden. „Genaue Verkaufszahlen haben wir noch nicht, aber wenn wir uns die gefüllten Reihen ansehen, wären wir ausverkauft“, berichtete Silke Bassow, zweite Vorsitzende des Frauenchors.

„Rock my soul. Lieder für Herz und Seele“ lautete das Motto der Veranstaltung. Mit Gute-Laune-Songs sollte es dem alljährlichen November-Blues an den Kragen gehen. Bei dem grauen Regenwetter genau das Richtige. Unterstützung bekamen die Sängerinnen von den Männern und Frauen des CVJM Posaunenchors Linde, geleitet von dem Dirigenten Marcus Matuszewski, der für den Chor einige Klassiker neu arrangiert hat. Das Gemeinschaftskonzert der beiden Chöre hatte schon im letzten Jahr einige hundert Menschen nach Lüttringhausen gelockt.

Mischung aus christlicher Musik und Popsongs

Das Repertoire war breitgefächert. Die Chöre hatten unter der Leitung von Petra Rützenhoff-Berg und Marcus Matuszewski ein bunt gemischtes Programm aus christlicher Musik und Pop auf Deutsch und Englisch auf die Beine gestellt – von klassischen Kirchenliedern wie „Klänge der Freude“, „Lobe den Herrn“ oder „Halleluja“ bis hin zu modernen Stücken wie „Can you feel the love tonight“ und „You raise me up“. Eines hatten alle Songs gemeinsam: Sie sorgten für Stimmung und gute Laune. „O happy day“ durfte natürlich nicht fehlen.

Weil nicht nur Zuhören, sondern auch Mitsingen für bessere Stimmung im dunklen Herbst sorgt, war an diesem Abend auch das Publikum gefragt. Zum Abschluss der Aufführung sangen Chor und Besucher traditionell gemeinsam.

Gemeinsame Konzerte der heimischen Chöre sind seit vielen Jahren fester Bestandteil des Jahresprogramms. Mit 47 aktiven Sängerinnen ist der Lüttringhauser Frauenchor aktuell gut aufgestellt, es dürfen aber gern neue Mitglieder dazustoßen. Die Frauen treffen sich jeden Dienstag um 19 Uhr im Saal des Lüttringhauser Rathauses. Der Posaunenchor sucht derzeit dringend neue Mitglieder. Besonders Trompeten und Flügelhorn-Stimmen sowie Posaunen, Tenorhorn und Bass sind gefragt. Er trifft sich jeden Donnerstagabend um 20 Uhr im Jugendheim Linde in Wuppertal. Ein Besuch interessierter Blechbläser ist ausdrücklich erwünscht.

Informationen gibt es auf www.cvjm-posaunenchor-linde.de