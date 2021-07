Lüttringhauser Bahnhof ist verkauft

Es gab andere Pläne

150 Jahre nach seiner Eröffnung macht das ehemalige Empfangsgebäude einen trostlosen Eindruck. Eine Lüttringhauser Initiative will das ändern – ein neuer Eigentümer nun offensichtlich auch. Was er vorhat, ist allerdings noch völlig unklar.

Das könnte das Aus für das gemeinnützige Projekts bedeuten. Doch noch gibt es Hoffnung.

Das 150 Jahre alte Empfangsgebäude des Lüttringhauser Bahnhofs hat einen neuen Eigentümer. Mit dieser Nachricht überraschte am Montagabend Baudezernent Peter Heinze bei einem Treffen von Stadt und der Initiative „Bahnhof Lüttringhausen“.

+ Standpunkt von Tristan Krämer © Christian Beier

Dabei hatte es eigentlich um die Pläne der Initiative gehen sollen, in den Räumen an der Von-Bottlenberg-Straße ein gemeinnütziges, soziales und nachhaltiges Projekt umzusetzen. Das Konzept, das stark an das des Bahnhofs Mirke an der Nordbahntrasse in Wuppertal erinnert, soll auf Gemeinnützigkeit basieren und den in die Jahre gekommenen Bahnhof mit Gastronomie, Kultur- und Jugendangeboten sowie einem Co-Working-Bereich für junge Unternehmen wiederbeleben.

Dezernent will mit dem Käufer reden

Thomas Schulte, Künstler und Art-Direktor der Firma TSAI an der Gertenbachstraße, hatte das Projekt federführend angestoßen und erhielt dafür Lob und Unterstützung von vielen Seiten – vom Heimatbund über den Jugendhilfeverein Die Schlawiner, die Eisenbahnfreunde Remscheid, die Vereinigung Gertenbachstraße bis hin zur Stadt.

Baudezernent Peter Heinze war nach eigener Aussage selbst erst eineinhalb Stunden vor dem Ortstermin am Montag vom Bundeseisenbahnvermögen (BEV), das das Gebäude bislang verwaltete, über den Verkauf informiert worden. Außer, dass es sich nicht um einen Remscheider handelt, ist über den neuen Eigentümer noch nichts bekannt. Klar ist hingegen, so Heinze, dass der Verkauf „die Situation komplett verändert“.

Denn ein Vorkaufsrecht der Stadt für das Gebäude gibt es wie berichtet nicht. Davon aber war die Projekt-Initiative, nach Aussage von Thomas Schulte bestärkt durch Schriftverkehr mit der BEV, ausgegangen. „Wenn ein öffentliches Interesse besteht, lässt sich das vielleicht machen“, erklärte der Baudezernent. Das gelte etwa, wenn die Stadt auf dem Grundstück eine Schule oder eine Kita einrichten wolle. „Für ein solches Projekt wie es hier geplant ist, gilt das nicht“, machte Heinze, der durchaus Sympathien für die Lüttringhauser Initiative bekundete, wenig Hoffnung, dass die Stadt den Verkauf noch stoppen könne.

BEV BUNDESEISENBAHNVERMÖGEN Das BEV ist 1994 im Zuge der Bahnreform entstanden. Es ist dem Bundesverkehrsministerium unterstellt und soll die im Wettbewerb stehende Deutsche Bahn AG entlasten. Dazu verwaltet und verwertet es unter anderem deren nicht mehr genutzten Gebäude.

Dezernent Thomas Neuhaus, der ebenfalls an dem Treffen teilnahm, brachte die Idee ins Spiel, entsprechende soziale Bedarfe für das Gebäude anzumelden. Sein Kollege Peter Heinze schlug dagegen einen anderen Weg vor: „Müssen Sie überhaupt Eigentümer des Gebäudes werden?“, fragte er in Richtung von Thomas Schulte. Denkbar sei seiner Meinung nach auch, dass die Initiative als Mieter des neuen Eigentümers auftrete. Noch sei schließlich unklar, was der Käufer auf dem Gelände vorhabe. Heinzes Angebot an die Initiative: „Ich werde noch in dieser Woche Kontakt mit dem neuen Eigentümer aufnehmen, mich nach seinen Plänen erkundigen und ihn über das intensive Interesse der Initiative informieren.“

Thomas Schulte und Volker Beckmann vom F(l)air-Weltladen, der die Initiative ebenfalls unterstützt, zeigten sich nach dem anfänglichen „Nackenschlag“ aufgeschlossen. „Das Interesse der BEV an der Zukunft des Gebäudes war nicht besonders groß. Bei dem Käufer dürfte das anders sein“, sagte Beckmann.

Eine eventuelle Vereinsgründung, die die Initiative anstrebt, um ihre Pläne auf feste Füße zu stellen, hängt nun von der Antwort des Investors ab. „Wenn er uns einen Funken Hoffnung lässt, dann gründen wir den Verein“, erklärte Oliver Grünberg von den Eisenbahnfreunden. Er brachte zudem den Faktor Zeit ins Spiel: Denn die Eisenbahnfreunde sind der einzig verbliebene Mieter in dem ansonsten verwaisten Gebäude: „Der Mietvertrag läuft noch. Und uns darf erst nach dem Grundbucheintrag gekündigt werden. Das dauert also noch.“