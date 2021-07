Tradition

+ © Roland Keusch Dr. Felix Nolzen lädt ein zum Beiern. Wer möchte mitmachen? Foto: rk © Roland Keusch

Morgens um 4.30 Uhr geht es los: In der evangelischen Stadtkirche in Lüttringhausen wird ab heute die Glocke per Hand geschlagen.

Das sogenannte Beiern soll die Gläubigen zum Gottesdienst rufen. Es handelt sich um einen jahrhundertealten Brauch. Wer Beiern möchte, kann heute um 14 Uhr zur Stadtkirche kommen. Anmeldung: Tel. (0 21 91) 6 90 48 84. red