Lüttringhausen: Unfall mit sechs Autos

Am Mittwochvormittag

+ © Roland Keusch Die Polizei rückte zu einem Einsatz in Lüttringhausen aus. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katharina Birkenbeul schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Katharina Birkenbeul schließen

Eine Person wurde verletzt.

Remscheid. Auf der Barmer Straße in Lüttringhausen kam es am Mittwoch gegen 10.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Autos. Eine Person wurde dabei verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei standen vier Autos auf der Fahrbahn in Richtung Eisernstein, als ein fünfter Wagen auf den Vordermann auffuhr. Durch den Aufprall wurden auch die anderen Autos in das jeweils vor ihnen befindliche Fahrzeug geschoben. In Folge dessen wurde auch ein am Rand geparktes Auto beschädigt.

Da zunächst unklar war, ob eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt war, rückte die Feuerwehr an. Am Unfallort stellte sich aber heraus, dass dies nicht der Fall war.

Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein beteiligter Ford Ka war nicht mehr fahrbereit. kab

Weitere Blaulichtmeldungen aus Remscheid