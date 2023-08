Lütterkuser Parkfestival steigt ab 19 Uhr

Remscheid. Los geht es heute um 19 Uhr mit Musik der Band Just for fun: Bis einschließlich Sonntag gibt es das 1. Lüttringhauser Parkfestival rund um den Brunnenplatz hinter dem Rathaus. Am Samstag gibt es Programm ab 15 Uhr. Der Festivalsonntag beginnt um 11 Uhr – unter anderem mit einer Führung durch die Altstadt. lho