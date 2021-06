Kommentar zu Lebensmittelkontrollen: Lücken darf es nicht geben

Standpunkt von Andreas Tews

+ © Christian Beier redaktion @rga-online.de © Christian Beier

Im Verbraucherschutz können wir uns keine zu großen Lücken erlauben. Die Sicherheit der Bürger darf nicht in Gefahr geraten, meint Andreas Tews.

Am Umstand, dass es dem Bergischen Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA) schwer fällt, die freien Stellen in der Lebensmittelkontrolle wieder zu besetzen, ist zumindest ein guter Aspekt abzulesen. Wenn es der Wirtschaft gut geht, suchen sich die Berufstätigen lieber die besser dotierten Stellen in Unternehmen aus, als die sicherere Variante in Behörden. Dem können die Städte nur eines entgegensetzen: Sie müssen als Arbeitgeber attraktiv sein. Arbeitsbedingungen und Familienfreundlichkeit sind dabei zwei wichtige Faktoren. Dies gilt natürlich nicht nur für das BVLA. Dort ist der Handlungsbedarf aber besonders groß. Der Ansatz, den Nachwuchs durch zusätzliche Auszubildenden-Stellen selbst heranzuziehen ist richtig.

Aber auch darüber hinaus sollte sich die Behörde weiter intensiv darum bemühen, auf dem Arbeitsmarkt fündig zu werden. Im Verbraucherschutz können wir uns keine zu großen Lücken erlauben. Die Sicherheit der Bürger darf nicht in Gefahr geraten.

Personalnot behindert Lebensmittelkontrolleure