Los-Aktion zugunsten der Bücherei

Zum ersten Mal gab es in beiden Städten parallel eine Ziehung der Weihnachtsverlosung der Lenneper Büchereifreunde in Zusammenarbeit mit dem Fallschirmclub Remscheid, der Lenneper Stadtteilbücherei und der Schule für Musik, Tanz und Theater. In der Röntgenstadt wie in Niedersachsen waren vorher Lose verkauft worden – was reichlich genutzt wurde. Der Erlös kommt der Lenneper Stadtteilbücherei zugute. „Wenn es die Lenneper Büchereifreunde nicht gäbe, gäbe es die Bücherei nicht mehr“, betont Klaus Mathies, Vorsitzender der Lenneper Büchereifreunde und Präsident des Fallschirmclubs. In Uslar zog der dortige Stadtsprecher die Gewinner: Drei Frauen können sich nun über einen Rundflug über das Uslarer und Weserbergland freuen. Hier können sich nun zwei Herren und eine Dame über einen Rundflug vom Flugplatz an der Leye in Radevormwald aus über das Bergische Land freuen. -mw-