Lohnt sich das Sparen wieder?

Moderne Anlageformen gewinnen immer mehr an Beliebtheit.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Lange Zeit war es ein Nullsummenspiel. Klassische Methoden des Sparens, wie beispielsweise das früher allseits beliebte Sparbuch, brachten für Anleger in den vergangenen Jahren kaum mehr Zinsen. Bankenübergreifend lag der Zinssatz seit 2019 durchschnittlich bei 0,01 Prozent. Gerade aufgrund der Inflation zu wenig, um auch nur den Wert des angelegten Gelds zu erhalten. Können Sparer weiterhin auf die klassischen Anlageformen setzten? Oder ist es an der Zeit, andere Optionen in Betracht zu ziehen?

Bei den klassischen Anlageformen – dazu zählt vor allem das Sparbuch – habe sich die Situation nicht großartig verändert, sagt Michael Wellershaus, Vorstandsvorsitzender bei der Stadtsparkasse Remscheid. Werfe man einen Blick auf die zurückliegenden Jahre, habe das kleine rote Büchlein, das viele noch von früher kennen, an Beliebtheit eingebüßt. Der Blick müsse deshalb nach vorne gerichtet sein und vielfältiger werden: „Sparen lohnt sich. Die Frage nach dem Wie ist aber wichtiger denn je.“

Der neue Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ließ viele Sparer zuletzt hoffen. Mit der Erhöhung vom Juli liegt er inzwischen bei 3,75 Prozent. Je höher er ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass zugleich die Zinsen fürs Sparen steigen. „Er ist ein Indikator von vielen, an dem wir uns orientieren – aber eben nicht alleinig“, sagt Michael Wellershaus.

Tatsächlich nimmt der gestiegene Einlagenzins auch Einfluss auf die aktuellen Sparmöglichkeiten bei der Stadtsparkasse in Remscheid. Für das Sparbuch ändere sich innerhalb des Unternehmens indes wenig. Hier bleibt die Verzinsung bei 0,01 Prozent.

Es seien vor allem Sparkassenbriefe oder Tagesgeldkonten, die von der Erhöhung profitieren. Der Zinssatz fürs Tagesgeld sei in diesem Jahr von null auf 0,5 Prozent gestiegen, berichtet Wellershaus: „Diese Möglichkeit wird heutzutage deutlich mehr genutzt als das klassische Sparbuch.“ Die Sparbriefe bieten ja nach Laufzeit bis zu 3,5 Prozent.

Mehr als früher, aber immer noch zu wenig für die aktuelle Inflationsrate. Verbraucherschützer raten deshalb, nur die sogenannte Liquiditätsrücklage von zwei bis drei Netto-Monatsgehältern für Notfälle auf Tagesgeldkonten oder Ähnlichem zu parken. Und laufzeitgebundene Festzinsprodukte nur bei einem vergleichsweise kurzen Anlagehorizont zu nutzen – zum Beispiel, wenn man das angelegte Geld in wenigen Jahren für eine geplante Anschaffung benötigt.

Echte Rendite sei hingegen oft nur mit Anlagen wie Aktien oder Fonds möglich, sagt Sparkassen-Vorstand Michael Wellershaus. Kunden dazu zu beraten, gehöre bei seinem Haus schon lange zum normalen Vorgehen. Immer angepasst an die Situation und die Wünsche des Kunden.

Wie wichtig es ist, die individuellen Möglichkeiten des Sparers zu berücksichtigen, betont auch Katharina Bolte von der Deutschen Vermögensberatung in Remscheid. Pauschale Empfehlungen seien schwer. Anlegern rät sie, auch für neue Möglichkeiten offen zu sein. Und Anlageprodukte nicht nur zu wählen, weil man das schon immer so gemacht hat. Das alte Motto „Über Geld spricht man nicht“ sei auf jeden Fall längst überholt.

Einlagenzins der EZB

Mit der Erhöhung des Leitzinses stieg gleichzeitig der Einlagenzins der Europäischen Zentralbank. Ersterer beträgt momentan 4,25 Prozent, der Einlagenzins bei 3,75 Prozent. Beide werden erhöht, um der Inflation entgegenzuwirken (in Deutschland momentan 6,2 Prozent). Das hat Auswirkungen auf Sparkonten: Je höher der Zins, desto mehr Anreiz wird den Kunden gegeben, zu sparen, anstatt zu investieren.