Löwen-Denkmal soll in neuem Glanz erstrahlen

Restaurierung

+ © Michael Sieber Der Löwe wird zum Fall für den Restaurator. © Michael Sieber

Die Bezirksvertretung Alt-Remscheid beschäftigte sich mit der Restaurierung des Löwen-Denkmals auf dem Theodor-Heuss-Platz am Rathaus.

Dieses weist Verwitterungsschäden, starke Vermoosung und Pflanzenwuchs im oberen Bereich sowie großflächige Graffiti-Aufträge im Sockelbereich auf. Ein Restaurator wurde damit beauftragt, ein Sanierungskonzept zu erstellen, das im Januar vorliegen soll. Bezirksbürgermeister Otto Mähler (SPD) regte an, wieder einen Basketballkorb an dem Löwen anzubringen. Dieser sei bei den Jugendlichen sehr beliebt gewesen. Einen entsprechenden Prüfauftrag nahmen die Verwaltungsmitarbeiter aus der Sitzung am Dienstagabend mit. zak

Lesen Sie auch: Elf Raubtiere brüllen im Keller