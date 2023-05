Löten und hämmern: Museumstag lädt zum Mitmachen ein

Das ist am 21. Mai beim Deutschen Werkzeugmuseum, beim Deutschen Röntgen-Museum und beim Geburtshaus angesagt.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Anfassen, mitmachen und selbst erleben – das ist das Motto der beiden städtischen Museen beim Internationalen Museumstag am Sonntag, 21. Mai. Erneut haben die Häuser ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt – und ganz nebenbei lernen sie auch noch etwas über ihre Stadt und was sie auszeichnet. Wir erklären, was in Hasten und Lennep passiert.

Deutsches Werkzeugmuseum: Unter dem Motto „Alte Handwerkskunst bis moderne, digitale Herstellungsmethoden“ werden wieder von 10 bis 18 Uhr zahlreiche Pavillons vor dem Museum in Hasten aufgebaut – dafür wird auch extra der Bauzaun vor Haus Cleff nach hinten gerückt. Aber auch in der Halle geht’s rund. Überall gilt: Nicht nur gucken, sondern selber machen und darüber mit den Spezialisten ins Gespräch kommen. „Wir möchten zeigen, welche Gewerke und welche Werkzeuge es gibt und die ganze Bandbreite von früher bis heute darstellen“, sagt Museumsleiter Dr. Andreas Wallbrecht.

Dabei ist anfassen angesagt: Am Dachdecker-Stand darf mit Haubrücke und Hammer ein Stück Schiefer zugeschlagen werden. Aus Kupferröhrchen können Kerzenständern gelötet werden. Die Tischler zeigen, wie man eigentlich eine Schublade baut. „Die Experten vermitteln die Technik, die heute in Zeiten von Ikea-Möbeln nicht mehr so gängig ist“, sagt Dr. Wallbrecht. Die Stuckateure aus Velbert bringen kleine Formen aus Silikon mit, die mit Gips ausgegossen werden können. Das Andenken dürfen Groß und Klein dann mitnehmen.

Neu dabei ist ein Keramikstudio. Hier können Figuren und Täfelchen bemalt werden, die anschließend im Studio gebrannt werden. Nach ein bis zwei Wochen kann das eigene Kunstwerk dann im Museum abgeholt werden. Spannend dürfte auch die Lasergravur und der Stand von Arnd Meller aus Wermelskirchen mit seinem 3-D-Drucker werden. Neben museumspädagogischen Angeboten wie Buttons herstellen – sicher wird auch Balduin Keks rumstrolchen – präsentieren sich die Firmen Kirschen, Stahlwille und Flott.

Alle bieten Aktionen zum Staunen und Mitmachen, Stahlwille zum Beispiel eine Drehmomentstation oder den heißen Draht. Natürlich sind auch der Förderkreis und der Fachverband Werkzeugindustrie mit von der Partie. Radsport Hahn bietet zudem neuwertige Fahrräder sowie Ersatzteile an. Das THW rollt mit einem großen Fahrzeug an – die Kinder dürften Augen machen. Für die Mitmachstationen wird ein kleiner Beitrag erhoben – um die Arbeit der Gewerke wertzuschätzen.

Und weil so viel Forschen und Feilen hungrig macht, gibt es die beliebten Riesenwaffeln, Bratwurst oder Krakauer vom Grill, sowie neuerdings Panini. Die Sportfischervereinigung Remscheid-Morsbachtal 1974 räuchert Fisch. Dazu gibt es Getränke wie Bier, Wein, Kaffee, Tee und Softdrinks. Für das passende Ambiente wird der Bauzaun von Haus Cleff verschoben – und die Besucherinnen und Besucher können vor dem bergischen Juwel vorne zwischen den Bäumen Platz nehmen.

Und Musik genießen. Denn auf der Bühne spielt die Band Columban ab 14 Uhr live Lieder der Händler, Seeleute und Auswanderer – passend zur Seestadt auf dem Berge.

Deutsches Röntgen-Museum: Es herrscht freier Eintritt. Um 11 Uhr startet ein Rundgang für Kinder mit Manuel vom X-Club, um 12 und um 15 Uhr gibt es Kamishibai mit dem Leseclub. Um 13 und um 16 Uhr ist Experimentieren für Kinder im RöLab angesagt, um 14.30 Uhr ein Rundgang im Museum. 16.30 Uhr: „Die Unsichtbaren sichtbar machen. Frauen in der Wissenschaft.“ Zudem gibt es Bastelangebote.

Röntgen-Geburtshaus: Die Ausstellung im Gänsemarkt 1 ist von 13 bis 16 Uhr zu sehen.