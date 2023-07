Lösung für Problem-Aufzug in Lennep

Der Aufzug am Lenneper Bahnhof ist seit Monaten außer Betrieb. Nun wandte sich Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) an die Bahn, die Besserung gelobte.

Nach sechs Monaten Ausfall soll der Lift instandgesetzt werden.

Remscheid. Mit einer guten Nachricht meldet sich Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) zu Wort. Wie er von der Deutschen Bahn (DB) Netze mit Sitz in Düsseldorf erfahren hat, soll der Aufzug am Lenneper Bahnhof in diesem Monat endgültig instandgesetzt werden. Diese Botschaft verbindet er jedoch mit Kritik. „Es ist mir ein Rätsel, warum es so lange dauern muss, einen Aufzug zu reparieren. Wie soll denn da die Verkehrswende gelingen?“, erklärt er mit Blick darauf, dass der Lift seit Dezember 2022 ausgefallen ist. „Ein Unding für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung“, erklärt der Politiker.

Ein Unwetterschaden soll Ursache sein

Wie ihm das Bahnunternehmen mitteilte, sei der Aufzug aufgrund eines Unwetterschadens außer Betrieb genommen worden. Es folgte der Austausch elektronischer Bauteile, bevor dann an der Tür ein Rostschaden festgestellt worden sei. Auch dieser bedeutete Ungemach: Der Schließmechanismus habe nicht mehr zuverlässig funktioniert. Die Tür musste ausgetauscht werden, was sich ebenso als kompliziert entpuppte. Denn: Der Hersteller produziere sie nicht mehr. Sie musste angefertigt werden, wie es im Schreiben an Kötter heißt. Nun seien aber alle Bauteile bestellt, so dass im Juli die Fertigstellung erfolgen könne.

Mobilitätseingeschränkte Reisende könnten den barrierefreien Zugang über die Karlstraße auf den Bahnsteig nutzen, heißt es weiter. Auch dieser Hinweis erstaune ihn. „An der Karlstraße befindet sich im Zuge der Brückenarbeiten eine Großbaustelle. Da weiß offenbar die linke Hand nicht, was die rechte tut“, kritisiert Kötter, der auch den Unwetterschaden als Ursache des Übels zweifelhaft findet. „Es war bisher immer von Vandalismus die Rede“, sagt der Bezirksbürgermeister, der eine Entschuldigung des Bahnunternehmens zur Kenntnis nahm. „Auch wir sind mit der Situation in Remscheid-Lennep unzufrieden“, heißt es im Schreiben. „Die ungewöhnlich lange Ausfalldauer des Aufzugs entspricht nicht unseren eigenen Ansprüchen.“