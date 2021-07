Vom Lloyd hat er noch die Stoßstange

Mein erstes Auto

+ © Flesche Friseur Horst Flesche mit seinem Lloyd Alexander TS. © Flesche

Horst Flesche hat von allen Autos, die er bisher besessen hat, eine Miniaturausgabe in seiner Vitrine stehen.

Von Sabine Naber

Eigentlich hatte Horst Flesche, als er vor 51 Jahren seine Führerscheinprüfung machte, von einem BMW 502 geträumt. „Aber meine Eltern wollten das nicht. Sie hatten wohl Angst, dass ich damit zu schnell fahren würde“, kann sich der Autofan noch gut erinnern. Also kaufte er für 150 Mark einen Lloyd Alexander TS mit immerhin 19 PS.

+ In der Vitrine von Horst Flesche stehen die Modelle, die er in seinem bisherigen Autofahrerleben besessen hat. © Roland Keusch

Damit ist er zwar nicht zu schnell gefahren, aber trotzdem endete der Autobesitz mit einem Unfall. „Ich hatte ja im Sommer den Führerschein gemacht und keine Ahnung, wie man so ein Auto im Schnee handhaben muss. Auf der Schwelmer Straße kam der Lloyd ins Rutschen. Er ging nach links ab, ich habe das Steuer rumgerissen und knallte vor einen Baum.“ Das Auto war hin. Aber er und sein Freund kamen mit ein paar blauen Flecken davon.

„Als ich ziemlich ratlos vor meinem Auto stand, schlug ein alter Mann, der den Unfall beobachtet hatte vor, ich sollte doch mal den Motor anlassen. Und tatsächlich, er sprang an, und ich konnte zurück nach Hause fahren“, erzählt Flesche. Vom Schrottmann habe er dann noch 150 Mark für das verbeulte Auto bekommen.

Und es in guter Erinnerung behalten, viele Fahrten hatte er damit unternommen. Eine davon ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben: „Wir saßen zu vier Leuten im Lloyd und waren auf dem Weg zu einer Disco in Köln. Da habe ich einen flammneuen Mercedes 300 überholt. Meine Beifahrer hatten das Schiebedach aufgemacht und riefen dem Mercedesfahrer immer wieder Hauruck, Hauruck zu.“

Heute ist ein Camaro sein Traumauto

Sein zweites Auto war der erträumte BMW. Und ihm sind bis zum heutigen Tag noch 44 Autos der unterschiedlichsten Marken gefolgt. Von allen hat Horst Flesche eine Miniaturausgabe, die er in seinem Frisiersalon an der Haddenbacher Straße in einer Vitrine ausstellt. „Gerade habe ich noch zwei Bretter reingeschraubt. Man ist ja schließlich noch jung“, sagt der 69-Jährige.

Was ihm an Autos so gefallen hat, das habe er gekauft. Zum Beispiel einen NSU TTS, einen Rekord 1700, den ersten Golf Diesel, der in Remscheid fuhr, oder auch einen Ascona, mit dem der Friseurmeister bei der „Figaro-Rallye“ einen Pokal gewonnen hat. „Eigentlich sollte ich die Veranstaltung nur organisieren. Aber ich habe gesagt: Nix da, ich fahre mit“, erzählt er.

Den Ascona hat er dann gegen zwei Enten (Citroen 2CV) getauscht. Die Enten seien Kult gewesen, aber den Citroen BX habe er nur eineinhalb Wochen gefahren: „Montags für 1100 Mark gekauft und donnerstags für 1900 Mark wieder verkauft“, kann er sich an diesen Deal gut erinnern. Überhaupt habe jedes Auto eine Geschichte. Und von allen hat er noch irgendein Teil im Keller liegen: „Vom Lloyd die Stoßstange, vom Ascona das Lenkrad . . .“

DIE SERIE MITMACHEN In der Reihe „Mein erstes Auto“ stellen wir Remscheider vor, die uns ihre Geschichte zu ihrem ersten Fahrzeug erzählen möchten. Mitmachen kann jeder, der ein Foto von diesem ersten Gefährt hat und seine Erinnerungen mit unseren Lesern teilen möchte. Zuschriften bitte an: RGA-Medienhaus, Alleestraße 77-81, Remscheid, oder redaktion@rga-online.de.

Gerade jetzt sei der Camaro sein Traumauto. Oder der Mustang. „Einen von denen möchte ich noch haben“, erklärt Horst Flesche.