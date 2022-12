Linke: Sorge um Kindertagespflege wegen Energiekosten

Kinderbetreuung

Brigitte Neff-Wetzel von der Linken.

Hohe Energiekosten: Linke fürchtet Wegfall zahlreicher Betreuungsplätze.

Remscheid. -wey- Angesichts der gestiegenen Kosten in vielen Bereichen sorgt sich die Partei Die Linke um die Kindertagespflege in Remscheid. Tagesmütter und -väter würden sich zunehmend darüber beklagen und teils sogar eine Aufgabe ihrer Tätigkeit in Erwägung ziehen, schreibt die Partei in einer Anfrage zum Sozial- und zum Jugendhilfeausschuss. In der Betreuung von Kleinkindern sei eine Senkung der Raumtemperatur, um Energie und Kosten zu sparen, nicht möglich, die Tageseltern könnten die zusätzlichen Kosten aber auch nicht über höhere Elternbeiträge weitergeben.

Diese „unlösbare Situation“ könne auf Dauer zu einem „Wegfall zahlreicher Betreuungsplätze“ führen, mahnt die Fraktionsvorsitzende Brigitte Neff-Wetzel. Tagesmütter und -väter springen nicht zuletzt häufig da ein, wo Kindergartenplätze fehlen. Und das tun in Remscheid zahlreiche Plätze. Von der Verwaltung möchte die Linke mit der Anfrage erfahren, ob es bereits eine Anpassung der Sachleistungen für Tageseltern gab oder ob diese inzwischen geplant ist. In Radevormwald beispielsweise hatte der Stadtrat Einmalzahlungen für Tageseltern beschlossen.