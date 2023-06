„Remscheid bringt‘s“ läuft noch immer nicht

Eigentlich sollte der Lieferdienst schon längst den Remscheidern das Einkaufen erleichtern sollen. Daran scheitert es.

Remscheid. Der Lieferdienst „Remscheid bringt’s“ bringt immer noch nichts. Nachdem ursprünglich ein Start im Dezember geplant war und es dann im April eine Auftaktveranstaltung gegeben hatte, sei der Service nach wie vor nicht angelaufen, berichtet Lukas Gregori vom Remscheider Umweltamt, der das Projekt begleitet. Ein Grund sei, dass nach wie vor nur wenige Händler ihre Teilnahme verbindlich zugesagt hätten.

Dabei erweise sich die Struktur in der Innenstadt als Problem, so Gregori. Hier gebe es viele Filialisten, bei denen solche Entscheidungen in der jeweiligen Zentrale getroffen werden müssen. Das dauere einfach länger. Deswegen plane die Firma e-cargo, die das Projekt umsetzt, das Angebot nun um den Service „Shoppen ohne Schleppen“ zu erweitern.

Neben einer Online-Bestellung bei teilnehmenden Händlern soll es dann auch möglich sein, in der City einzukaufen, die Waren bei „Remscheid bringt’s“ abzugeben und sie sich dann nach Hause liefern zu lassen. wey