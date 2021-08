Letzte Videothek in Remscheid schließt

Zum 30. April

Im Geschäft Filme und Videospiele ausleihen, gehört bald endgültig der Vergangenheit an. Zum 30. April schließt die letzte Videothek Remscheids, die „World of Video“ in Lüttringhausen nach zwölfjährigem Bestehen.

Anfang Februar wurde den Mitarbeitern die Entscheidung mitgeteilt. Mit der Schließung, sagt die kommissarische Leiterin Kerstin Ziegler, habe sie nicht gerechnet. Als Grund nennt sie die Konkurrenz im Internet und die Einführung des Mindestlohns in Kombination mit einer teuren Miete. Zwei ihrer Kollegen droht nach der Schließung die Arbeitslosigkeit, Ziegler und die anderen zwei Kollegen haben Alternativen. lmh