Leserin erlebt den Alltag in der RGA-Redaktion

Adventserlebnisse

+ © Roland Keusch Eingerahmt von den RGA-Redakteuren Frank Michalczak (links) und Andreas Weber erlebte Leserin Christel vom Hoff die Konferenz. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniel Dresen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniel Dresen schließen

Christel vom Hoff durfte den Blattmachern in der Wochenkonferenz über die Schulter schauen. Seit ihrer Kindheit liest sie den Tüpitter.

Von Daniel Dresen

Allein unter Redakteuren – so verbrachte Christel vom Hoff ihren Dienstagmorgen. Als glückliche Gewinnerin eines RGA-Adventserlebnisses gestattete die 81-jährige Remscheiderin ihrem Tüpitter, trotz Schneegestöber, einen Besuch ab. Seit ihrer Kindheit ist der RGA ihr treuer Begleiter. Ihr Abonnement läuft seit 58 Jahren. Eine Liebe fürs Leben, die gelegentlich auf die Probe gestellt wird. „Manchmal ärgere ich mich schon über den RGA, aber ich bin kein nachtragender Mensch. Mein Lebensmotto lautet: ‚Lass nie die Sonne über dem Zorn untergehen!‘“, sagte die Remscheiderin. Zusammen mit den RGA-Redakteuren Frank Michalczak, Thomas Wintgen, Andreas Weber, Michael Albrecht und Tristan Krämer war sie Mitglied der wöchentlichen Redaktionskonferenz. Beim Blick in die RGA-Dienstagsausgabe erklärte Michalczak dem Gast den Aufbau der Zeitungsseiten.

„Eine Seite setzt sich in der Regel aus einem Aufmacher, einem Zweit- und einem Drittstück zusammen.“ Die Zeitungsseiten lassen sich dann mit Termin-Berichterstattung und eigens recherchierten Artikeln füllen. Wie vom Hoff am Dienstag hautnah erfuhr, muss selbst die durchdachteste Wochenplanung noch einmal über den Haufen geworfen werden, wenn aktuelle Ereignisse hereinbrechen. „Ich habe über einen RGA-Leser erfahren, dass in Lennep bei einer Wohnungsauflösung Weltkriegsmunition gefunden wurde“, berichtete Krämer. Die für die Mittwoch-Ausgabe eigentlich geplante, fertige Geschichte wandert, aufgrund der Aktualität der Ereignisse in Lennep, eine Ausgabe weiter.

Sie ist ein großer Fan der Kolumne „Mein Leben als Papa“

„Heute erleben Sie einen richtigen Großkampftag in unserer Redaktion“, sagte Michalczak, während er sich einen Überblick über die Terminlage verschaffte. Zwischen 10 Uhr und 20 Uhr stehen zwölf Termine auf dem Plan. „Ohne unseren Stab an zuverlässigen freien Mitarbeitern würden wir das nicht schaffen“, erklärte Michalczak. Das Redaktionsteam des RGA setzt sich aus Reportern und Editoren zusammen. „Die Reporter schreiben die Artikel. Die Editoren hingegen sind verantwortlich für das Layout, das Redigieren der Texte von freien Mitarbeitern und das Qualitätsmanagement“, beschrieb Michalczak die Zuständigkeiten.

RGA vermittelt Christel vom Hoff Adventserlebnisse © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch

An der Kolumne von RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg – über sein Leben als Vater des kleinen Hannes – erfreut sich vom Hoff jeden Samstagmorgen. „Die Kolumne auf der Familienseite beschreibt so schön die Entwicklung des Jungen. Die Geschichten erinnern mich immer an mein Urenkelchen in Pulheim“, erzählte vom Hoff.

Auch die Serie „Woher kommt der Straßenname?“, die von RGA-Redakteur Andreas Weber betreut wird, begeistert die Leserin. „Wenn der Fotograf für das Foto ausrückt, hat er dann auch immer einen Lappen und einen Eimer Wasser dabei? Die Straßenschilder sind zum Teil ja so unleserlich schmutzig“, fragte vom Hoff interessiert nach. Dass sie am Dienstag im Fokus stand, erfreute die 81-Jährige. „Der RGA hat schon mal über meinen Mann und mich berichtet. Er hat Modellautos gesammelt und ich Schildkröt-Puppen“, sagte sie. Ihre Geschichte landete auf der Seite „Bunt“, der dritten Lokalseite. „Wir müssen unsere Artikel immer unter bestimmten Kriterien unseren Lokalseiten zuordnen. Das Wichtigste landet bei uns immer auf Seite eins“, verriet Michalczak. Vom Hoff liest ihren RGA genüsslich vor dem Frühstück. „Früher konnte ich Frühstücken und Zeitunglesen noch gleichzeitig. Heute muss ich wegen meiner schlechten Augen das Frühstück nach hinten verschieben.“

AKTION ADVENTSERLEBNISSE Der Remscheider General-Anzeiger er-füllt in diesem Jahr sechs Wünsche. Leser durften und dürfen sich auf exklusive Adventserlebnisse freuen. Gestern schaute Christel vom Hoff beim RGA vorbei. Leser waren bisher in der Falknerei, an der Orgel von St. Suitbertus, in einer Weihnachtsbäckerei und erlebten ein Wohnzimmer-Konzert.

Neben der gedruckten Zeitung verfolgt sie den Tüpitter auch im Internet. „Ich bin auch auf Facebook und informiere mich dort beim RGA über meine Heimatstadt.“ Ihr Besuch in der Redaktion? „Eine tolle Aktion – sehr informativ und spannend.“