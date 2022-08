Leseratten ziehen mit dem Bollerwagen durch Lennep

Röntgen-Museum und Bibliothek starten Club für Kinder.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Leo (9), Anouk (7), Alex (6) und Isabella (7) lehnen mit ihren Rücken an der Fototapete im Raum „Die Schweiz“ im Deutschen Röntgen-Museum. Aus dem Lautsprecher dringt Vogelgezwitscher. Gespannt hören sie auf ihren bunten Sitzkissen Sonja Klarhof zu, die ihnen gerade aus „1000 Gefahren auf dem Bauernhof“ vorliest, während neben Röntgens Kamera der mit Büchern und Spielen beladene Bollerwagen parkt. Denn heute geht der neue Leseclub wieder auf Tour.

Was ist der „Leseclub on tour“?

Der Name ist Programm: Die Kinder des neuen Leseclubs können sich mit einem Bollerwagen im Deutschen Röntgen-Museum in Lennep ein bequemes Plätzchen zum Lesen suchen. Meist liest Ehrenamtlerin Sonja Klarhof erst etwas vor, dann wird „was getan“, im Anschluss lesen alle gemeinsam aus einem Buch. Heute sind Spiele an Bord des Bollerwagens. Geplant sind aber auch Experimente im Labor. „Die Kinder möchten zudem gemeinsam backen“, sagt Klarhof. Denn hier geht es zwar im Kern ums Lesen, aber auch um viele andere spaßige Dinge. Auch ein Kamishibai-Theater gibt es. Zudem werden die Kinder demnächst auch mit ihrem Bollerwagen die Stadtteilbibliothek besuchen.

Was sind Leseclubs genau?

Die Leseclubs, finanziert durch das Bundesministerium für Bildung, sind eine bundesweite Initiative der Stiftung Lesen. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren erhalten besonders niedrigschwellige Zugänge zum Lesen und können in ihrer Freizeit und ganz ohne Notendruck gemeinsam mit anderen Kindern ihre Lesemotivation steigern.

Warum einer in Lennep?

Während der iPad-Rallyes im Museum fiel auf, dass Kindern und Jugendlichen das Lesen zunehmend schwerer fällt, berichtet die stellvertretende Museumsleiterin Birgit Dömling. Also machte sie sich für einen Leseclub in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek stark. „Die Investition in einen Leseclub ist eine Investition in die Bildungsfähigkeit der Kinder“, sagt sie. Hier, im außerschulischen Lernort, würden die Kinder professionell betreut und ihre Lesekompetenz individuell und spielerisch gefördert. Die Defizite, die in den letzten drei Jahren entstanden seien, müssten dringend wieder aufgeholt werden, sagt auch Katja Brüne, Bibliothekarin in der Stadtteilbibliothek. Dafür sei der Leseclub da.

Kann man noch mitmachen?

Ja. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren dürfen sich dem Leseclub anschließen. Momentan trifft er sich montags ab 15 Uhr im Röntgen-Museum. Bei Bedarf sind auch mehr Gruppen möglich. Zudem werden ehrenamtliche Vorleser gesucht. Kontakt: Birgit Dömling, Tel. 16 34 08; birgit.doemling@remscheid.de.