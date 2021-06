Leser vermissen hier Einkaufsmöglichkeiten

RGA vor Ort

Menschen leben an sich gerne im Bezirk Süd. Viele sehen die Miete als Ursache für die vielen Leerstände.

Auch im Südbezirk leben die Bewohner an sich sehr gerne. Sie wünschen sich aber unverändert bessere Einkaufsmöglichkeiten.

Der kleinste Stadtbezirk besteht aus zehn Stadtteilen. In ihnen leben knapp 21 Prozent aller Remscheider – das sind aktuell rund 22 250 Menschen – auf 1366 Hektar Fläche. Hier liegt die höchste Stelle Remscheids. Der Hohenhagen ragt 378,86 Meter über „Normal Null“ (NN). Zum Südbezirk gehören Baisiepen, Berghausen, Bliedinghausen, Bökerhöhe, Ehringhausen, Falkenberg, Fichtenhöhe, Handweiser, Loborn, Mixsiepen, Neuenkamp, Preyersmühle, Struck, Wüstenhagen und Zentralpunkt.

Auf die Frage, ob Sie „gerne in Ihrem Stadtteil wohnen“, gaben 31 Leserinnen und Leser – 55,4 Prozent – dem Südbezirk eine Eins, 32,1 % „Gut“, 10,7 % „Befriedigend“ und 1,8 % „Ausreichend“. „Mangelhaft“ und „Ungenügend“ gab es gar nicht. Gesamtnote 1,6.

„Wie beurteilen Sie die Angebote für Senioren in Ihrem Stadtteil?“ Die Noten: 12,5 % „Sehr gut“, 16,1 % „Gut“, 35,7 % „Befriedigend“, 17,9 % „Ausreichend“, 10,7 % „Mangelhaft“, 7,1 % „Ungenügend“. Ergibt die Gesamtnote 3,2.

„Wie zufrieden sind Sie mit den Einkaufsmöglichkeiten in Ihrem Stadtteil?“; diese Frage erhielt mit einer 3,3 insgesamt die schlechteste Note. Im Einzelnen: 12,5 % „Sehr gut“, 19,6 % „Gut“, 33,9 % „Befriedigend“, 8,9 % „Ausreichend“, 10,7 % „Mangelhaft“ und 14,3 % „Ungenügend“.

Die Einkaufsmöglichkeiten sind wirklich nicht zahlreich. Weshalb sich die Bezirksvertretung in quasi allen Sitzungen damit beschäftigt. 18 % der Leser beklagten, dass es im Südbezirk keinen Drogeriemarkt gibt. Zwei Teilnehmer nutzen die Gelegenheit, dem Kaufhof an der Allee nachzutrauern. Bei den Gelegenheiten, Artikel für den täglichen Bedarf zu kaufen, geht es um den grundsätzlichen Konflikt der Verkaufsflächen-Begrenzung. Aus stadtplanerischer Sicht ist die Idee, klein- und mittelflächigen Einzelhandel zu fördern. Jeder zehnte Leser ist – ähnlich wie in anderen Stadtteilen – der Ansicht, dass es Leerstände im klassischen Einzelhandels-Segment vor allem gibt, weil Immobilienbesitzer ihre Mietpreis-Vorstellungen nicht den Gegebenheiten anpassen, sondern nach wie vor Preise von 1-a-Lagen erwarten. Mit geringeren Mieten, so die Überzeugung, könnte man erfolgreich zahlreiche Leerstände „bekämpfen“.

Kommen Sie Donnerstag auf den Vaillant-Platz zum Markt

In den RGA-Berichten dieser Woche wird sich die Redaktion bis Samstag mit verschiedenen Themen auseinandersetzen in diesem Stadtteil, wo zwei der drei größten Arbeitgeber der Stadt angesiedelt sind, wie Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD) hervorhebt: das Sana-Klinikum und das Unternehmen Vaillant.

STADTTEILSERIE TERMINE Die Stadtteil-Serie des RGA ist in der vorvergangenen Woche mit Alt-Remscheid angelaufen. THEMEN Es folgte der Hasten. Vom 31. Juli bis 5. August widmet sie sich dem Südbezirk; in der Woche vom 7. bis 12. August steht Lennep im Mittelpunkt; und vom 14. bis 19. August fokussiert die Stadtteil-Serie 2017 zum Abschluss Lüttringhausen.

Im Einzelnen geht es unter anderem um die Entzerrung des Knotenpunktes Intzestraße / -Platz mit der für Schwerverkehr nicht ausreichenden Eisenbahnbrücke, geht es um das im Eschbachtal noch fehlende Regenrückhaltebecken und das Neubau-Vorhaben von Vaillant. Am Donnerstag, 3. August, möchte der RGA mit Ihnen ins Gespräch kommen; die Redaktion ist von 11 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Vaillant-Platz und hört mit Bezirksbürgermeister Stefan Grote Ihren Anliegen zu.