Lenneper trotzen stürmischem Wetter

Weihnachtstreff

+ © Michael Schütz Das zum Teil schlechte Wetter schreckte die Lenneper nicht. An allen vier Tagen, an denen viel Livemusik geboten wurde, ging auf dem Alten Markt die Post ab. © Michael Schütz

Der Weihnachtstreff auf dem Alten Markt zog an allen vier Tagen viele Besucher in die Altstadt.

Von Elisabeth Erbe

Der Lenneper Weihnachtstreff auf dem Alten Markt ist ein Selbstläufer. Da machte auch das zum Teil schlechte Wetter keinen Strich durch die Rechnung. An allen vier Tagen ließen es sich die Besucher im Schatten der evangelischen Kirche gut gehen. Schon am Donnerstag zur Eröffnung kamen zahlreiche Besucher.

Mit dem Lenneper Bläserensemble und der Reggae-Band „Tribal M“ startete der Weihnachtstreff in der Lenneper Altstadt. Seit Jahren hat sich der Weihnachtstreff als Geheimtipp herumgesprochen und war trotz Regens schon am ersten Tag gut besucht. Insgesamt 13 Stände umrahmten den Marktplatz rund um die Festbühne.

Auch der Freitag enttäuschte trotz Regens nicht. Dass es nicht zu ungemütlich wurde, dafür sorgten Heizpilze an den Pavillons. Im nächsten Jahr möchte der Marketingverein Pavillons auch auf der Mitte des Platzes aufstellen. Die Coverband „Full Range“ sorgte für starken Rhythmus und gute Laune.

Korn und Kottenwurst: Begehrt war der „Lenneper Taubenschiss“

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer standen an den vier Veranstaltungstagen in den Holzhütten und verkauften Glühwein in allen Variationen, Suppen, Würstchen und Pommes Frites. Andreas Henchoz und Yasmina Bongard von der Lebenshilfe waren zum ersten Mal dabei. „Dieses Jahr ist der Stand hier eine Alternative zu unserem traditionellen Weihnachtsmarkt“, sagten sie.

Auch der Oldtimer-Verein „Kulttimer Bergisch Land“ war zum ersten Mal dabei. „Wir möchten uns etwas bekannter machen“, sagte dessen Vorsitzender Friedhelm Steinhaus. Die Helfer in den Holzhütten hatten alle Hände voll zu tun. Besonders begehrt war „Lenneper Taubenschiss“ (Korn mit Kottenwurst und Senf).

Richtig gut besucht war der Samstagabend. Als Höhepunkt präsentierte Lennep Offensiv den Sänger Maurice Allen Lee und Freunde. Der Sänger Mr. Lee begeisterte die Besucher. Mit dem Eagles-Song „Hotel California“ animierte er zahlreiche Besucher zum Mitsingen. Mit jedem Glühwein mehr intus, trauten sich die Gäste das Tanzbein zu schwingen. Viele nutzten die freie Fläche vor der Bühne und tanzten zu „Born to be wild“ und anderen Coversongs. Maurice Allen Lee Stimme erinnerte an James Brown und Tina Turner zugleich. Obwohl am Nachmittag das Wetter alles andere als einladend war und starke Winde die Pavillons strapazierten, kamen hunderte Gäste zur Abendveranstaltung. „Die Musik ist richtig gut. Man trifft hier viele bekannte Leute, die man im Alltag nicht sieht“, beobachtete Christiane Weise. „Außerdem kenne ich keinen Weihnachtsmarkt, auf dem es Livemusik gibt.“ Gemeinsam feiern und lachen stärkt die Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Lenneper.

„Wir verstehen uns als Werbegemeinschaft, die durch den Weihnachtstreff und den verkaufsoffenen Sonntag den Standort stärkt“, betonte Thomas Schmittkamp, Vorsitzender von Lennep Offensiv.

Die Beleuchtung der Kirche wurde im Vorfeld repariert

„Das Besondere an diesem Weihnachtstreff ist, dass uns das schlechte Wetter nicht abhält und dass wir gemeinsam ein Weihnachtsfeeling haben“, sagte Rosi Lutze, die Lennep Offensiv ehrenamtlich unterstützte. Auch nach dem Konzert blieben die Besucher noch lange bis nach Mitternacht.

Am Sonntag organisierte Sabine Schmittkamp ein buntes Bühnenprogramm, um den verkaufsoffenen Sonntag einen festlichen Rahmen zu verleihen. Der Kinderchor und Musikgarten der evangelischen Kirchengemeinde Lennep sowie der Familienchor „bona voce“ sorgten für festliche Atmosphäre.

EINZELHANDEL BILANZ Der verkaufsoffene Sonntag in Lennep wurde sehr gut angenommen. In Verbindung mit dem Weihnachtstreff und dem dazugehörigen Programm nutzten viele das Angebot und schlenderten durch die Geschäfte, die viele Rabatte vergaben. Viele Weihnachtsgeschenke wurde gekauft, die Bilanz der Gewerbetreibenden fiel sehr positiv aus.

Der Verein Lennep Offensiv als Veranstalter hatte im Vorfeld die Kirchenbeleuchtung reparieren lassen, um die Adventszeit im strahlenden Licht erscheinen zu lassen. Einige Lichterschläuche fielen wegen eines Kurzschlusses aus. Der Verein konnte dank Bernd Flüß die Lichter selbst reparieren. „Wir müssen nur noch das Material kaufen“, sagte Thomas Schmittkamp.