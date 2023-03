Lenneper Schützen ernennen Dr. Ralf Flügge zum Ehrenchef

Dr. Ralf Flügge (2. v. l.) übergab den Staffelstab an den neuen Vorsitzenden Guido Eidam. An seiner Seite stehen Kassierer Volker Mittelstädt (l.) und Schriftführer Dirk Niederdräing (r.).

Langjähriger Vorsitzender gab das Amt an seinen Nachfolger Guido Eidam weiter.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Beim Lenneper Schützenverein 1805 endete nun eine Ära: Dr. Ralf Flügge gab nach mehr als 15 Jahren den Vorsitz ab und überlässt seinem Nachfolger Guido Eidam nicht nur die Regie, sondern offenbar auch ein bestelltes Feld. „Ich verlasse das Amt mit einem sehr guten Gefühl“, erklärt der 87-Jährige, der bewegte Zeiten rund um das Schützenhaus Endringhausen erlebte und Herausforderungen meistern musste. „Der Verein war suboptimal aufgestellt. Es gab einen großen Mitgliederschwund“, blickt er auf den Ausgangspunkt seiner Amtszeit zurück. Längst steige die Mitgliederzahl wieder, die Guido Eidam aktuell auf 158 beziffert. „In bestimmten Bereichen sind wir bei unseren Kapazitäten sogar an der Grenze angelangt“, sagt Dr. Flügge.

Moderne Trainingsbedingungen in Endringhausen

Dazu mag auch die „modernste Schießanlage im Umkreis von 50 Kilometern“ beigetragen haben, wie er die Gegebenheiten im Haus in Endringhausen bezeichnet. Es bietet unter anderem eine elektronische Zielerfassung, die nach dem Schuss auf die Scheibe unmittelbar das Trefferbild digital anzeigt.

Von Druckluft über Klein- bis Großkaliber reicht das Spektrum, das der Verein bietet. Besonders erfreulich habe sich in den letzten Jahren die Sparte Bogenschießen entwickelt, die immer mehr Interessierte für sich entdecken. „Je nach Wetter trainieren sie im Schießstand oder unter freiem Himmel“, berichtet Guido Eidam, der an der Spitze des Vereins Kassierer Volker Mittelstädt und Schriftführer Dirk Niederdräing an seiner Seite weiß.

Im Team wollen sie Lennep 1805 in die Zukunft führen – und dabei anknüpfen, was Dr. Flügge als Aufgabe beschreibt: Es gelte, Sport mit der Tradition zu verbinden. Denn zum Vereinsleben zählt auch Brauchtumspflege, wie der Forellenzug durch die Altstadt, bei dem die Schützen alle Jahre wieder die Arbeit der Mächtigen aus Politik und Verwaltung humorvoll die Leviten lesen. Und: Neben dem sportlichen Ehrgeiz in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen soll auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. „Die Mitglieder kommen nicht nur, um zu schießen, sondern auch einfach, um miteinander zu sprechen“, erklärt Guido Eidam mit Blick auf den gemütlichen Clubraum, der viel Platz für Unterhaltungen bietet.

Mittwochs und freitags steht ab 18 Uhr das Training auf dem Programm im Haus Endringhausen 10, das sich mitten im Grünen befindet. Von der Gaststätte Wuppertaler Hof aus zweigt der Weg dorthin nach rechts ab. Es ist ein Ort, den Dr. Ralf Flügge nun als Ehrenvorsitzender ansteuern kann. In dieses Amt wurde der 87-Jährige befördert, der für sein vielfältiges Engagement 2021 mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde. Und ganz bestimmt wird er nicht nur beim Forellenzug seinen Schützen die Treue halten.

Kontakt

Ein Probetraining kann per E-Mail unter info@lenneper-schuetzenverein.de oder per Tel. (0 21 91)

64 930 (mittwochs und freitags 18 bis 20 Uhr) vereinbart werden. Infos: lenneper-schuetzenverein.de