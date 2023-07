Lenneper Sänger sorgt für Zirkusmusik

Florian Alexander Kurz begleitet dieses Jahr den Weihnachtscircus – die Preise bleiben gleich.

Remscheid. In fünf Monaten ist Weihnachten. Ein Geschenk macht Zirkusdirektor Stefan Ballack den Remscheiderinnen und Remscheidern aber schon heute: „Die Preise beim Remscheider Weihnachtscircus bleiben gleich“, betont er. „Alles wird teuer, wir nicht.“ Vom 20. Dezember bis 7. Januar 2024 gastiert der Remscheider Weihnachtscircus wieder auf dem Schützenplatz, präsentiert vom RGA. Und das soll sich jeder leisten können – das ist dem Zirkusdirektor wichtig.

Und ein weiteres Geschenk hat Stefan Ballack für die neue Show „Wow“, die mit 31 preisgekrönten Top-Artisten aus aller Welt die internationalste und auch teuerste bislang ist, bereits mitgebracht: Florian Alexander Kurz. Der 22-jährige Lenneper ist Singer/Songwriter und nahm 2018 bei „The Voice of Germany“ teil. Zudem eroberte er den zweiten Platz bei der Internet-Castingshow „Show your talent“ mit Knossi. Juror Sido attestierte dem Finalisten damals: „Du bist eine Granate. Dein Gesangskonzept stimmt, du bist ein besonderer Typ.“ Auch beim Live-Video-Streaming von Twitch überzeugte shortyandshorts, wie er sich dort nennt, seine 2474 Follower.

Florians erste Single „Haus am Meer“ erschien 2019 gemeinsam mit dem Duo Jan&Jascha aus Solingen. Jetzt ist der junge Singer/Songwriter solo mit Gitarre unterwegs – und tritt als special guest beim Remscheider Weihnachtscircus auf. Er wird nicht nur ein bis zwei akrobatische Nummern mit einem emotionalen Song live begleiten, sondern auch ein bisschen „Deutsch-Pop-Radio“ beisteuern, wie er sagt. Außerdem wird er einen Song eigens für den Zirkus schreiben, der bei der Premiere und bei der letzten Show gespielt wird.

Kurz bekommt beim Remscheider Weihnachtscircus akrobatische Unterstützung

Kennengelernt haben sich Kurz und Ballack übrigens in der Talkshow von Wolf Haumann „Der mit dem Wolf talkt“ im Rotationstheater: Florian war als Sänger zu Gast, Stefan Ballack als Talkgast mit seinem wahrgewordenen Kindheitstraum von Trapez, Strapaten und Clownerie. Den lebt er nächste Woche wieder aus – als Juror bei einem der größten Zirkusfestivals in Kasachstan.

Neben Florian Alexander Kurz gibt es einen weiteren Headliner bei „Wow“: die Akrobatik- und Tanzkompagnie Inspire, die mittlerweile aus 60 Profi-Tänzerinnen und -Tänzern besteht.

Diese Artistinnen und Artisten werden kommen

Die meisten von ihnen sind aus der Ukraine in die Türkei geflüchtet, als der Krieg ausbrach. Alles junge Leute um die 18. Aktuell arbeiten sie in der Türkei in Hotels. Nach dem Riesenerfolg letztes Jahr kommen Inspire wieder nach Remscheid, dieses Mal mit zehn Leuten. „Wir zeigen ein komplett neues Programm mit starken und schönen Männern am Reck“, verrät Oleksandr Vynogradov. Das Thema ihrer Show: die Zukunft.

Auf die freut sich die Kompagnie schon ganz besonders. Denn 2024 soll es unter der Regie von Stefan Ballack ein ganz neues Showevent geben: „Wonder Adventure“, eine aufwendig produzierte Multimediashow mit 40 Inspire-Akrobatinnen und -Akrobaten, die in Wuppertal, Mönchengladbach, Düsseldorf und Remscheid gezeigt werden soll.

Und noch ein Geheimnis verrät Stefan Ballack schon jetzt: Aus Vietnam kommt das Duo „Moments of Love“ mit ihrer Strapatennummer, aus Kasachstan die achtköpfige Truppe „Hassak“, die eine Nummer am Mast und eine Leiterbalance zeigen wird. Und Anna, eine junge Künstlerin, die eine spektakuläre Show am Schwingseil bieten will.

Vorverkauf

Der Remscheider Weihnachtscircus schlägt sein großes rotes Zelt wieder vom 20. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 auf dem Schützenplatz auf, präsentiert vom RGA. Es gibt wieder Familientage mit reduziertem Eintritt und eine Silvestershow samt Party und Feuerwerk. Der Vorverkauf startet am 15. September.