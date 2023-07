Lenneper Supermarkt steht vor großem Umbau

Der Supermarkt an der Wupperstraße in Lennep wird ab Ende August vorübergehend geschlossen – für Umbau und Sanierung.

Rewe-Ihr Kaufpark wird voraussichtlich Ende August vorübergehend geschlossen.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Ab Ende August stehen die Kundinnen und Kunden von Rewe-Ihr Kaufpark (Eigenschreibweise: REWE) an der Wupperstraße in Lennep vor verschlossenen Türen. Die Niederlassung wird „saniert und neu aufgestellt“, wie Aileen Graw, Unternehmenssprecherin der Handelskette mit Sitz in Dortmund, auf RGA-Anfrage bestätigt. Ein genaues Schließungsdatum stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Über die Dauer macht sie keine Angaben.

Damit setzt Rewe offenbar einen Plan um, der bereits 2019 publik wurde. Damals musste die Betreiberin des benachbarten Bistros ihr Geschäft räumen, nachdem ihr Mietvertrag gekündigt worden war. 18 Jahre hatte Manuela Reuter ihren „Exquisit“-Imbiss geführt, der für zahlreiche Lenneper zum Treffpunkt wurde.

Eine damalige Sprecherin von Rewe in Dortmund erklärte, dass dies im Zusammenhang mit einer großangelegten Sanierung stehe: „Um den Kundenwünschen in Remscheid-Lennep gerecht zu werden, planen wir eine umfangreiche Modernisierung und Erweiterung der Verkaufsfläche des Marktes in der Wupperstraße“, schrieb sie auf RGA-Anfrage – und kündigte ein umfassendes, abwechslungsreiches Sortiment auf einer erheblich erweiterten Verkaufsfläche an. Sprecherin Aileen Graw stellt derweil ein „optimales Einkaufserlebnis“ in Aussicht.

Nahversorgungszentrum auf 6800 Quadratmeten

Der Supermarkt hatte schon in den 70er Jahren seinen Standort an der Wupperstraße – damals noch in der Nachbarschaft zum Baumarkt Obi, der 2005 geschlossen wurde. Einige Jahre später entstand auf dem Areal ein Nahversorgungszentrum. Unter anderem siedelten sich hier die Drogerie Rossmann, Penny, die Modekette Takko und die easyApotheke an. Bei Rewe-Ihr Kaufpark befindet sich zusätzlich ein Blumenhandel und eine Bäckerei, in einem Seitentrakt ist der Getränkemarkt untergebracht.

Im Umfeld des rund 6800 Quadratmeter großen Areals soll sich in den kommenden Jahren das Outlet-Center ansiedeln, das Investor Philipp Dommermuth im Röntgen-Stadion sowie auf dem Jahn- und Kirmesplatz plant. Im Gegensatz zu den Ursprungsplänen von McArthurGlen soll die Wupperstraße als Verkehrsader erhalten bleiben – und nicht mehr eingezogen werden, wogegen sich Klagen von Anwohnern gerichtet hatten. Bekanntlich scheiterte das Vorhaben, ein Designer Outlet Center zu errichten, an formalen Gründen – nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig im vergangenen Jahr.