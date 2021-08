Lenneper Politiker sprechen über Angsträume

Bezirksvertretung

+ © Michael Sieber Der Kimmenauer Weg erhält 2018 eine Beleuchtung. Diese Botschaft brachte der Chef der Technischen Betriebe Remscheid, Michael Zirngiebl, mit in die Bezirksvertretung Lennep. © Michael Sieber

Bezirksbürgermeister machte auf düstere Stellen aufmerksam. Heller wird es 2018 am Kimmenauer Weg.

Dunkle Ecken und Angsträume in Lennep sorgten für Gesprächsstoff in der zuständigen Bezirksvertretung. Es gebe Handlungsbedarf, erklärte Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) mit Blick auf Punkte, die aus seiner Sicht im Dunkeln für Beklemmung sorgen. Beispiel dafür seien die Unterführung zur Kammgarnsiedlung, eine nahe gelegene Treppe und auch die Robert-Schumacher-Straße teilte er dem Chef der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) Michael Zirngiebl mit.

Hintergrund der Debatte war eine Anfrage der CDU-Ratsfraktion, die flächendeckend in Remscheid ein „Beleuchtungskonzept aus einem Guss“ fordert. Bei den geplanten Modernisierungsschritten in der Innenstadt dürfen aus Sicht der Christdemokraten die Stadtteile nicht vernachlässigt werden. „Wir halten solche Maßnahmen insbesondere an der Alleestraße für gut und richtig. Doch wir sollten darüber hinaus unsere anderen drei Stadtteile nicht vergessen“, schreibt die CDU-Fraktion in ihrer Anfrage. „Wir brauchen ein gesamtstädtisches Beleuchtungskonzept, kein Stückwerk.“

TBR-Chef Zirngiebl wies darauf hin, dass es sich bei den Überlegungen für eine hellere Innenstadt um eine „Besonderheit“ handelt – auch mit Blick darauf, dass öffentliche Fördermittel des Landes für die Sanierungsschritte des Stadtkerns fließen. Die Kosten für die neue Beleuchtung trägt NRW zu 80 Prozent, die Stadt steuert einen Eigenanteil von 20 Prozent bei – dies ist der Verteilerschlüssel bei den meisten Projekten, die beim Innenstadt-Umbau vorgesehen sind. Unabhängig davon, werde sich aber auch in Lennep etwas tun. 114.000 Euro stellte der Stadtrat bereit, um nach jahrelanger Diskussion den Kimmenauer Weg besser auszuleuchten. „Wir werden dies 2018 umsetzen“, versprach Zirngiebl den Politikern. Sollten am Ende der Maßnahme noch Restmittel zur Verfügung stehen, könnte diese zum Beispiel an der Unterführung zur Kammgarnsiedlung oder an der Robert-Schumacher-Straße investiert werden, schlug der TBR-Geschäftsführer vor.

Rolf Haumann (Bündnis 90/Die Grüne) wollte Konkretes von der CDU wissen. „Was ist eigentlich ein gesamtstädtisches Beleuchtungskonzept aus einem Guss?“ – fragte er den Bezirksbürgermeister. Markus Kötter erwiderte, dass die Remscheider überall die gleichen „Lebens- und Lichtverhältnisse“ vorfinden sollten – ob sie nun in der Innenstadt oder in einem der Stadtteile leben. „Uns ist das jedenfalls wichtig.“

Zirngiebl: Laternen können auch stören

Dass Beleuchtung aber nicht nur bereichernd sein kann, sondern zuweilen zur Belastung werden kann, machte

BEZIRKSVERTRETUNG WINTERPAUSE Die weihnachtliche Ruhe dauert diesmal für die Bezirksvertretung Lennep nicht allzu lange. Bereits am Mittwoch, 10. Januar, sehen sich die Ortspolitiker wieder. Die öffentliche Sitzung findet ab 17.30 Uhr in der Hilda-Heinemann-Schule, Hackenberger Straße 137, statt.

Michael Zirngiebl deutlich. Immer wieder höre er Beschwerden über Laternen, die von Anwohnern als zu hell empfunden werden. Sehr wohl aber diene Licht dazu, Angsträumen zu begegnen. „Dazu zählen sicherlich die Passage an der Allee und die Unterführung am Ämterhaus.“ Seiner Meinung nach gehöre der Tunnel geschlossen.