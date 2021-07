Historisches Foto

+ © RGA-Archiv Wo landete dieser Hubschrauber? © RGA-Archiv

RGA-Rätselfoto zeigte die Hastener Straße mit den über den Ortsteil bekannten Metzgereien.

Von Andreas Weber

Unser steinaltes Fotodokument ließ die RGA-Leser nicht ratlos zurück. Helmut Lipka, der früher in der Edelhoffstraße 22 beim Brezelbäcker Hugo Kraushaar wohnte, erkannte: „Es ist die Ecke Hastener-/Edelhoffstraße. Im Hintergrund die frühere Metzgerei Scharwächter, später die Metzgerei Hess.“ Scharwächter gibt er eine Topnote: „Die Metzgerei stellte die besten Bratwürste in Remscheid her. Freitags wurde in den Sägenbetrieben gehärtet. Dann gab der Unternehmer Bratwürste und eine Flasche Bier aus.“

Sigrid Becker, geborene Sauer, lebte mit ihren Eltern bis 1970 in der Büchelstraße. „Wir führten bis 1963 die Gaststätte Sauer in der Hastener Straße 44.

+ Fröhliches Vereinsleben an der Hastener Straße vor mehr als 100 Jahren. © RGA-Archiv

Das Haus ist Anfang der 70er Jahre abgebrannt.“ Auch Becker lag richtig. Neben den Metzgereien Scharwächter/Hess ordnete sie in den nachfolgenden Gebäuden die Gaststätten der Familien Ackersberg und Adloff zu, später die Apotheke der Familie Neugebauer und danach die der Strohmanns. „Heute ist hier eine Tierarztpraxis.“ Weiterhin berichtet Sigrid Becker, die 1986 nach Hasten in die Königstraße zurückkehrte: „In dem etwas zurückliegenden Haus gab es nach der Metzgerei Ludwig Ufer, wie hier abgebildet, einen Konsum, der von Hastenern gerne besucht wurde.“

Auch Thomas Schroeter hat beste Erinnerungen: „In dem Eckhaus, welches nach links hervorsteht, befand sich bis August 2016 die Metzgerei Hess. Dort bekam man sehr gutes Fleisch und Wurst, die Mitarbeiter waren freundlich und kundenorientiert. Für den eingelegten Sauerbraten bin ich immer extra von Lennep zu Hess gefahren, um ihn zu kaufen.“

Zahlungsunfähige Kino-Gäste hinterlegten ihre Uhr als Pfand

Heinz Jürgen Schmitz verortete das Foto im Jahr 1894. „Es müsste einen fröhlichen Umzug des 1867 entstandenen Hastener-Bücheler Landwehrvereins zeigen.“ Zum Schieferhaus an der Ecke Edelhoffstraße, in dem heute die Volksbank ihr Domizil hat, weiß Schmitz:

+ So sieht es heute an der Ecke Hastener-/Edelhoffstraße aus. © Roland Keusch

„Dort befand sich die Gaststätte von Ernst Ackersberg mit dem sich anschließenden Saal, wo die Hastener Lichtspiele zuhause waren. Ackersberg hatte hinter dem Tresen einen schweren Stahlschrank stehen, in dem Uhren von zahlungsunfähigen Gästen landeten.“ Im Hintergrund links macht Schmitz einen der drei Schornsteine des 1864 gegründeten Glockenstahlwerks von Julius Lindenberg aus. Außerdem, so Schmitz, hätte die Hastener Straße im Dritten Reich Horst-Wessel-Straße gehießen.

Monika Kloss lebte die ersten 27 Jahre in der Königstraße. „An der Ecke Edelhoffstraße befand sich ein Kino, auf der anderen Seite die Metzgerei Georg Hess, wo meine Mutter einkaufte. Heute habe ich Mühe, mich dort zurechtzufinden, weil ich nach Ronsdorf umgezogen bin. Alles hat sich total verändert.“ Die richtige Antwort wussten auch Dieter Prill, Helmut Schucht, Sabine Klett und Wolfgang Sause.

NEUES RÄTSEL Wo landete dieser Hubschrauber?

Notarzteinsatz mit Hubschrauber auf einem Parkplatz. Wo befand dieser sich? Es ist ein Ort, der sich gerade im Zuge der Quartiersentwicklung komplett verändert. Schicken Sie Ihre Antwort bis zum Freitag, 27. Dezember, per E-Mail oder Post, gerne auch verbunden mit persönlichen Erinnerungen, an den RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid. red

