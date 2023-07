Lenneper Gänsebrunnen sprudelt wieder

Sie sorgt wieder für Wasserspiele: die Gans am Rande der Lenneper Altstadt.

Nachdem die gerade erst restaurierte Gans vom Brunnenrand gerissen wurde, steht sie wieder aufrecht.

Remscheid. Sie sei noch jung – habe aber schon einiges erlebt: Mit diesen Worten kommentiert Thomas Schmittkamp vom Verein Lenneper Brunnen das Schicksal der Gans aus Bronze, die für Wasserspiele am Rande der Altstadt sorgt.

Nachdem das Original im August 2018 gestohlen wurde, ging es auch ihrer Nachbildung mehrmals an den Kragen. Im vergangenen Jahr wurde die Figur entwendet und war später schwer beschädigt bei einem Schrotthändler aufgetaucht. Nach ihrer Restaurierung wurde sie im Juni mit Gewalt aus ihrer Verankerung gerissen und lag neben dem Brunnen.

Dank professioneller Hilfe von Andreas Schmidt, Firma Hesselbach (Installation), und der Firma Cahore (Maurerarbeiten) sei der Brunnen samt Gans nun wieder instandgesetzt worden. „Hoffentlich bleibt sie in Zukunft ungestört an ihrem Platz,“ resümiert Thomas Schmittkamp, Vorsitzender der Initiative, die sich um die Brunnenanlagen in Lennep kümmert. „Wir freuen uns auf jeden Fall, dass der Gänsebrunnen wieder seiner Bestimmung nachkommen kann.“zak