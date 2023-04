Lennep: Beim Feuerwehrfest in den 1. Mai tanzen

Beim Tanz in den Mai mit der Coverband Second Hand war 2022 in Lennep viel los.

Es ist soweit: Die Feuerwehrfest-Saison startet wieder. Den Anfang macht Lennep. Die Veranstalter hoffen auf viele Gäste.

Remscheid. Die rund 70 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lennep werden zu Gastgebern eines zweitägigen Volksfestes rund um die Wache an der Karlstraße. Auf den Tanz in den Mai am 30. April folgt ein Tag der offenen Tür. Christian Wetter, Leiter der Einheit, kündigt ein Programm für die ganze Familie an. „Wir hoffen, dass ähnlich viel los sein wird wie im vergangenen Jahr“, blickt er auf letzte Party zurück. Damals konnten Interessierte nach der Corona-Zwangspause endlich wieder miteinander feiern.

Zu ihrem Treffpunkt wird erneut eine Wache, die 2018 nach eineinjähriger Bauzeit eröffnet wurde. Die Lenneper Einheit erhielt einen neuen Stützpunkt, weil das Gebäude an der Mühlenstraße beziehungsweise am Jahnplatz für die Retter nicht mehr zeitgemäß gewesen war. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude sollte im Designer Outlet Center erhalten bleiben und Gastronomie Platz bieten.

Das ist bekanntlich Geschichte. Nun interessieren sich die Lenneper Vereine für das Gebäude, in dem sie ihre Geschäftsstellen bündeln, Aktionen und ein Pilgerlager bieten könnten. Auf RGA-Anfrage bestätigt Einheitsführer Christian Wette jedoch, dass die Wehr die Wache weiter nutzt. „Zu Ausbildungs- und Schulungszwecken. Dies gilt nicht nur für uns, sondern für die gesamte Remscheider Feuerwehr.“ Dazu fehle ihr in der Leitstelle in Ueberfeld, die in den kommenden Jahren ausgebaut werden soll, der Platz.

An die Vergangenheit erinnern die Lenneper Retter mit einer Sammlung historischer Utensilien, die über Generationen gehegt und gepflegt wurde – darunter eine Druckspritze, die noch von Pferden geführt wurde. Alte Uniformen wurden ebenso verwahrt wie Handkarren. Gerne sähe es der Einheitsführer, wenn all das der Öffentlichkeit präsentiert werden würde. „Natürlich gibt es den Traum von einem kleinen Feuerwehrmuseum“, erklärt Christian Wette. Aber auch dazu müssten sich die passenden Räumlichkeiten finden – für Exponate, die viel Platz benötigen und derzeit eingelagert sind.

Brandschutz-Kasperletheater aus Ronsdorf schaut vorbei

Möglicherweise wird das eine oder andere beim Tag der offenen Tür zu sehen sein, der am Maifeiertag von 11 bis 18 Uhr zur Wache, Karlstraße 23, führt. Wer möchte, kann dann einen Blick auf und in die aktuellen Fahrzeuge der Feuerwehr werfen oder ab 14 Uhr Kuchen genießen. An die Kinder haben die Gastgeber auch gedacht: Nach einigen Jahren schaut mal wieder das Brandschutz-Kasperletheater der Ronsdorfer Feuerwehr vorbei. „Es zeigt spielerisch auf, was bei einem Brand zu tun ist, wie zum Beispiel ein Notruf abgesetzt werden sollte“, berichtet Christian Wette, der 2004 die Leitung der Lenneper Einheit übernahm.

Beim Tanz in den Mai setzt das Rettungsteam am Sonntag, 30. April, auf eine bewährte Liveband: Die Formation Second Hand tritt an, um mit Coversongs für Stimmung zu sorgen. „Die Musiker bringen mittlerweile sogar ihre eigenen Fans mit“, erklärt Christian Wette mit Blick auf den Auftritt ab 20 Uhr.

Einlass wird bereits ab 18.30 Uhr gewährt. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Die Gäste erwarten in den Abendstunden eine Cocktailbar, Imbiss- und Getränkestand. Ticketpreis: drei Euro.

Einheit

41 Aktive zählt die Lenneper Feuerwehr in ihren Reihen. Zusätzlich sind zehn Mitglieder in der Ehrenabteilung vertreten, die aufgrund ihres Alters nicht mehr bei den Einsätzen helfen dürfen. In der Jugendabteilung sind 20 Mädchen und Jungen engagiert.

www.feuerwehr-lennep.de

Feuerwehrfeste

Auch die Löscheinheiten Nord, Lüttringhausen, Hasten, Morsbach, Bergisch Born und Lüdorf veranstalten normalerweise jedes Jahr ein Feuerwehrfest. Bisher steht allerdings nur der Termin für die Wache in Bergisch Born: dort kommen Partygäste am 28. und 29. Juli auf ihre Kosten.