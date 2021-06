Lenneper feiern mit Pferd, Feuer und Theater

Martinsumzug

Sven Leckebusch ritt auf Amigo durch die Gassen, vorbei am Röntgen- und am Tuchmuseum. Die Lenneper folgten ihm.

Teilnehmer trotzten dem Regen. Der Martinsumzug des Verkehrs- und Fördervereins hat eine lange Tradition.

Von Stephanie Licciardi

„Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir“ – mit einem der bekanntesten Kinderlieder geht die Menschenmenge dick eingemummelt und wetterfest gekleidet hinter Sankt Martin her. Im Hintergrund schmettert das Bläserensemble der evangelischen Kirchengemeinde Lennep das nächste Stück Kindheitserinnerung. Zum Martinszug des Verkehrs- und Fördervereins Lennep kamen große und kleine Lenneper, aber auch Besucher aus anderen Stadtteilen. Dr. Ralf Flügge, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, erklärte: „Der Martinsumzug ist ein Stück Tradition.“

+ Drittklässler der KGS Franziskus stellten die Geschichte von St. Martin auf der LTG-Bühne nach. © Doro Siewert

Am Startpunkt an der Kirche St. Bonaventura warteten bereits etliche Familien auf den Beginn des Umzuges. Trotz des typischen Remscheider Regenwetters war Familientag. Mit Mama oder Papa oder an der Hand von Oma und Opa ging es mit der Laterne in der Hand los. Sankt Martin alias Sven Leckebusch ritt auf dem 24-jährigen Amigo voraus. „Der echte Sankt Martin“, wie ein kleines Mädchen begeistert feststellte, kam an. Dr. Ralf Flügge meinte augenzwinkernd: „Wir haben Sven Leckebusch für die nächsten 50 Jahre in der Rolle als Martin verpflichtet.“ Er sei nicht nur ein guter Reiter, wie Flügge betonte, sondern sei auch gut auf seinen Ritt mit Amigo vorbereitet. Dennoch hieß es: Sicherheit geht vor – und so wurde ausreichend Abstand gehalten. Vorbei am Röntgen- und am Tuchmuseum ging es durch die Gassen Richtung Alter Markt.

Gut geschützt mit Mützchen waren auch die Laternen. Ob Shaun das Schaf, Drache oder Fabelwesen: die Laternen versahen ihren Dienst als wandelnde Leuchten trotz wettertauglicher Verpackung gut – der Remscheider weiß sich eben zu helfen.

Am Endpunkt Alter Markt angekommen, begrüßte nicht nur der hell erleuchtete Turm der evangelischen Stadtkirche die Teilnehmer, sondern auch ein prächtig prasselndes Feuer.

Organisator Klaus Kreutzer zog ein positives Fazit

Auf der stets bewährten LTG-Bühne führten die Schüler der dritten Klasse der KGS Franziskus die Geschichte um Sankt Martin und dem Bettler auf. Lehrerin Brigitte Rödding führte hier Regie, und am Ende gab es viel Applaus für die Nachwuchsschauspieler.

Katrin Wegemann und ihrer Familie hat der Umzug gut gefallen. „Es ist eine schöne Tradition, an dem Umzug teilzunehmen“, sagte die Lenneperin. „Trotz des Wetters haben wir uns aufgerafft und sind mitgelaufen.“ Eine gewisse Kindheitserinnerung schwinge auch dabei mit. Denn nicht nur die Jungen, auch die „Alten“ stimmten in die Lieder mit ein, und so wird eine Tradition an die nächste Generation weitergegeben. „So wie früher“, meinte Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU).

HISTORIE UMZUG Seit 1950 gibt es das Fest mit Martinsumzug und anschließender kleiner Feier in der Röntgenstadt. Von Generation zu Generation geben die Lenneper so ein Stück Stadtteiltradition weiter. Der Verkehrs- und Förderverein Lennep organisiert seit über 25 Jahren den Umzug. Die Mitglieder hoffen nun, den Abschluss des Martinsfestes künftig auf dem Alten Markt im Ortskern fortsetzen zu können.

Wie jedes Jahr wurden die bewährten Teigmänner – auch als Weckmänner bekannt – vom Verkehrs- und Förderverein verteilt. Die ließen sich nach getaner Fußarbeit und kräftigem Mitsingen auch Antonia und Johanna schmecken. „Uns hat’s gefallen“, waren sich die beiden Mädels einig.

Auch Organisator Klaus Kreutzer, 1. Vorsitzender des Vereins, war zufrieden. „Wir haben heute Nachmittag mit einem leichten Unbehagen auf dem Alten Markt aufgebaut. Aber es war dann doch sehr beeindruckend, wie viel los war.“