Lenneper Adventskalender wegen Corona abgesagt

Veranstalter verzichten auf Tradition in der Weihnachtszeit.

Remscheid. Höchste Anerkennung zollte Lennep-Offensiv-Vorsitzender Thomas Schmittkamp den Pilgerfreunden, denen es gelang, die Stele des weltbekannten Künstlers Tony Cragg auf dem Lenneper Munsterplatz aufzubauen. Mit scharfen Worten verurteilte er, dass es als Klettergerüst missbraucht wurde. „Das ist unfassbar und respektlos. Wir reden bei dieser Kunst um Millionenwerte“, erklärte Thomas Schmittkamp beim Stammtisch des Vereins.

Er hatte aber auch erfreuliche Nachrichten: So werden am 19. November wieder rund 200 Weihnachtsbäume in Lennep platziert, die Lennep Offensiv anschafft, um für das passende Ambiente im Advent zu sorgen. Dazu werden Helfer gesucht. Während der Weihnachtstreff vom 8. bis 11. Dezember mit verkaufsoffenem Sonntag auf dem Programm stehe, müsse der Adventskalender auch in diesem Jahr entfallen. Dabei versammeln sich Interessierte in der Vorweihnachtszeit täglich zu einem Beisammensein in unterschiedlichen Geschäften und sonstigen Anlaufstellen. Wegen Corona gebe es aber Bedenken. „Und es macht keinen Sinn, wenn sich gerade mal fünf von 24 Türen öffnen.“