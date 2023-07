Lennep wird zur Karaoke-Hochburg

Nicht nur das Wetter heizt der Altstadt ein.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Für jeden, der nicht schon von der Wiege an gerne im Rampenlicht gestanden hat, dürfte es ganz schön viel Überwindung kosten, sich alleine vor das Mikrofon zu stellen – und die ganze Altstadt sieht dabei zu. Bei hochsommerlichen Temperaturen waren es am Samstagabend viele Augen, die auf die Stars und Sternchen der Bühne am Alten Markt gerichtet waren – wer einen Sitzplatz vor den Kneipen, Cafés und Restaurants ergattern wollte, musste oft warten, bis ein Tisch frei wurde.

Sängerinnen und Sänger sorgen für musikalische Vielfalt

Karaoke stand beim „Lenneper Sommer“ auf dem Veranstaltungskalender. Und der Abend hatte es in sich: Von überraschend professionellen Sangesdarbietungen bis zu schrillen Tönen und Persönlichkeiten auf der Bühne war alles dabei. Das Lenneper Publikum zeigte sich erfreulicherweise extrem fair und in Feierlaune – jeder Auftritt wurde mit Applaus belohnt. Ein gut besuchter Bierwagen unmittelbar vor der Bühne rundete das kulinarische Angebot ab. Selbst, wer eigentlich nur zum Essen in die Altstadt gekommen war, wurde von der Musik und der Stimmung mitgerissen und wippte mit.

Geboten wurde von den mutigen Sängerinnen und Sängern alles, was das musikalische Herz begehrt: von Westernhagens „Freiheit“ über Roland Kaisers „Warum hast Du nicht nein gesagt?“ sowie „Yesterday“ von den Beatles bis zu „Mamma Mia“ von Abba fehlte es an keinem Musikgenre. Und die Besucher des Karaoke-Abends? Die zeigten sich mehr als zufrieden: „Ich bin mit meiner Frau und einem befreundeten Ehepaar nach Lennep gekommen, um lecker draußen zu essen und im Anschluss noch etwas zu trinken“, erzählte Alexander Mertes (49). „Der Karaoke-Abend ist eine tolle Abwechslung zu Auftritten professionellerer Bands. Und warum sollte man in andere Städte fahren, wenn wir es in Lennep so gut haben können?“

Dies schienen die allermeisten Besucher in der gut gefüllten Altstadt ähnlich zu sehen und den Abend, an dem man selbst nach 22 Uhr noch keine Jacke brauchte, in vollen Zügen zu genießen. Auch das große Finale, „En unserem Veedel“ von den Bläck Fööss, passte schließlich wunderbar zur Stimmung in der Altstadt.