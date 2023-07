Lennep: Wenn es Abend wird, beginnt der Krach

Bei einem Ortstermin am Lenneper Bahnhof und auf der Kölner Straße blieben die Poser dem Stadtteil zwar fern, laut war es dennoch.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Wenn es Abend wird in Lennep, fahren sie vor: Poser in Nobellimousinen, die vor Publikum an der Kölner Straße und am Bahnhof ihre Runden drehen. Das jedenfalls beklagen Anwohner, die unter quietschenden Reifen, lärmenden Motoren und Fehlzündungen zu leiden haben, die wie Pistolenschüsse klingen – und Nachbarn aufschrecken lassen.

An diesem Freitagabend, bei einem Ortstermin mit Bezirksbürgermeister Markus Kötter und Anwohner Alexander Schmidt, lassen sich die Fahrer in Nobellimousinen jedoch nicht blicken – obwohl um 20 Uhr und danach die Sonne scheint und die Temperaturen angenehm sind. „Die sind bestimmt in Ferien“, sagt Kötter und blickt auf die Robert-Schumacher-Straße, die zu den Hotspots im ansonsten so beschaulichen Lennep zählt.

Im dortigen Parkhaus trifft sich seit Jahren schon eine Gruppe von offenbar friedliebenden Tuning-Liebhabern. Die Schrauber bringen ihre Schätze mit – zumeist kleinere Fahrzeuge, die sie getunt und mit Sonderlackierungen versehen haben. Schon vor der Pandemie distanzierten sie sich immer wieder von jenen, die in Lennep für Schrecken sorgen. Aber auch bei ihnen ist an diesem Freitagabend nicht viel los. Auf Campingstühlen haben es sich eine Hand voll junger Menschen am Rande des Parkhauses gemütlich gemacht.

Dann wird die Ruhe jäh unterbrochen

Dann allerdings wird die Ruhe jäh unterbrochen. Mit Karacho taucht ein Quad quasi aus dem Nichts auf. Der Fahrer gibt auf der Robert-Schumacher-Straße Gas. Nicht nur einmal, mehrmals taucht er mit seinem Sozius und in geduckter Rennfahrer-Haltung auf, wobei er am Lenneper Bahnhof nur auf einem Abschnitt von vielleicht 200 Metern 50 Stundenkilometer schnell sein darf. Ansonsten gilt Tempo 30. Dass es den Beschleunigungsbereich gibt, ist auch aus Sicht von Markus Kötter ein Ärgernis. „Nachdem sich ein Bürger gegen Tempo 30 auf der gesamten Straße wehrte, hat ihm ein Gericht recht gegeben. Für Tempo 30 müssten Kriterien erfüllt sein.“ Die Robert-Schumacher-Straße habe den Charakter einer Umgehungsstraße und erfülle diesen Kriterienkatalog nicht.

Die Fahrbahn der Robert-Schumacher-Straße zieren unzählige Reifenspuren, die von gewagten Fahrmanövern stammen. Im Dunkel der Nacht üben offensichtlich manche dort das Driften, also das Pkw-Drehen, im öffentlichen Verkehrsraum.

Anwohner fordern das Ordnungsamt auf

Hier lassen sich im Laufe des Abends dann vereinzelt Motorradfahrer blicken, die sich offenkundig nicht an das Tempo halten und krachend davon fahren. Auch ein Streifenwagen der Polizei ist an der Robert-Schumacher-Straße unterwegs – allerdings deutlich gemächlicher. Anwohner Alexander Schmidt, der so wie Kötter Ratsmitglied der CDU ist, fordert auch das Ordnungsamt zu Kontrollen auf. „Selbst wenn die Mitarbeiter nicht selber eingreifen dürfen, können sie die Lage beobachten“, findet er.

+ Dieses Gefährt zog auf der Robert-Schumacher-Straße die Blicke auf sich. © Roland Keusch

Das geschehe längst, erklärt Behördenchef Arndt Liesenfeld. „Erst kürzlich waren Mitarbeiter nach Dienstschluss unterwegs. Begleitet wurden sie von einem Kollegen, der die Tuning-Szene ganz gut kennt.“ Fazit: Die Fahrer hätten nichts mit dem „Rumkurven“ zu tun. „Mit all seinen Erscheinungswirkungen.“ An die Kontrollen des Amtes seien zudem Voraussetzungen geknüpft. „Wir dürfen nur blitzen, wenn es um Unfallhäufungspunkte oder Gefahrenstellen handelt – etwa an Altenheimen, Kindergärten oder Schulen“, wiederholt er frühere Aussagen: „Alles andere ist Angelegenheit der Polizei.“

Von Ruhe konnte nur sehrbedingt die Rede sein

Einer ihrer Sprecher hatte kürzlich im RGA-Gespräch erklärt, die Beschwerden in Lennep hätten stark nachgelassen, was zu einem Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien geführt hat.

So bleibt es also dabei: Über die Lage in Lennep gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen. Von Ruhe konnte aber auch beim Vor-Ort-Termin in den Abendstunden nur sehr bedingt die Rede sein – auch wenn die Poser-Szene an diesem Freitag eine Pause einlegte.

Alle Folgen der Stadtteilserie „RGA vor Ort“