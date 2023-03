Lennep: Verkaufsoffener Sonntag fiel ins Wasser

Zumindest am Blumenstand der Gärtnerei Höpken war was los: Bunte Primeln sorgten für Farbtupfer auf dem Alten Markt.

Lennep blüht noch nicht so richtig auf: Nur wenige Gäste genossen Bratwurst, Crepé oder besuchten die offenen Geschäfte.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Gut meinte es der Wettergott, der eigentlich Ende März für den Frühling zuständig sein sollte, nicht mit den Akteuren des Frühlingsfestes am gestrigen Sonntag in Lennep. Eigentlich sollte die Röntgenstadt ja gestern aufblühen und in den Frühling starten – angefühlt hat sich der Start des Festes aber eher nach einer Verlängerung des Winters. Typisch bergisch halt.

Zumindest die Blumen blühten auf. Denn die Primeln des Blumenhändlers waren nicht nur der Farbtupfer im usseligen Grau, sondern auch der Anziehungspunkt auf dem Alten Markt. Hier fuhren übrigens auch jene vor, denen ein bisschen Regen nichts ausmachte: die Treckerfreunde. Sie präsentierten stolz ihre alten Schätzchen. Das angekündigte Kinderkarussell hingegen war nicht da.

Im Verlauf des verkaufsoffenen Sonntages konnte sich das Wetter nicht mehr zu Auflockerungen durchringen, zumindest wurde aus dem starken Regen irgendwann mal ein Nieselregen. Aber die Lenneper wären keine Lenneper, wenn sie nicht aus allem das Beste machen würden – wider aller Umstände. So schallte bei strömendem Regen gegen 12 Uhr der alte Schlager „Griechischer Wein“ aus den Lautsprechern am Alten Markt, gut gelaunte Aktive brieten Würstchen am laufenden Band und die Verkäufer am Pflanzenstand der Burscheider Gärtnerei Höpken harrten optimistisch der Dinge, die da kommen sollten.

Laut Wetterbericht zumindest keine Sturzbäche mehr nach Mittag. „Alle haben sich so viel Mühe für das Fest heute gegeben“, sagte auch Besucherin Marlies Schmitt, die mit Regenschirm und festen Schuhen bewaffnet trotzdem in die Altstadt gekommen war. „Man muss die Teilnehmer ja gerade jetzt unterstützen.“

Die Stimmung bei denen, die gekommen waren und sich gemütlich unter den Zelten tummelten, war äußerst gut: Es wurde gelacht und getöttert. Viele Lenneper nutzten auch die Chance, auf das sonnmittägliche Kochen verzichten zu können. Denn lecker essen war problemlos möglich: saftige Bratwurst vom Grill oder sündhaft-süßer Crêpe zum Beispiel. Ein Wermutstropfen blieb für die Veranstalter vom Verein Lennep Offensiv – der Gedanke an das „Was wäre möglich gewesen, wenn...“ bei trockenem Frühlingswetter und Sonnenschein.

Glücklicherweise etwas weniger betroffen vom Wetter waren die geöffneten Läden in der Lenneper Altstadt. Doch auch hier mussten es die potenziellen Käufer erst einmal schaffen, sich trotz Zeitumstellung und nicht wirklich einladendem Wetter von ihren Sofas zu lösen – viele Menschen gingen nicht am Sonntag einkaufen, und manche Läden waren auch gar nicht erst geöffnet. Auffallend ruhig war es auch in den Cafés drumherum: Steht man sonst für einen Sitzplatz im Lebenshilfe-Café am Alten Markt an, konnte man gestern frei wählen.

Für Belebung sorgte kurzzeitig zumindest eine Stadtführung vom Lenneper Stadführer: Hier gingen einige Interessierte mit und ließen sich die Besonderheiten der Röntgenstadt erklären. Die Stadtführungen finden regelmäßig statt und hatten gestern aber nichts zu tun mit „Lennep blüht auf“.

Nächster Termin

Die nächste Veranstaltung von Lennep Offensiv steht dann am 5. Mai an: Dann stimmt man sich bereits freitagsabends auf dem Alten Markt auf die bevorstehende Oldtimer-Ausfahrt „Röntgen-Classic“ ein. Bei den sogenannten Benzingesprächen mit Oldtimer-Ausstellung geht es sicher wieder heiß her. Die Ausfahrt führt dann am Samstag, 6. Mai, wieder durchs Bergische Land.

