Lennep lacht – und einige frieren

Kritik in sozialen Netzwerken

+ © Roland Keusch Keine Eisköniginnen, sondern die absoluten Lichtgestalten des Abends: Die Närrinnen und Narren der „Welle“ hatten im Festzelt der Lenneper Karnevals-gesellschaft einen strahlenden Auftritt. Beim heutigen Rosenmontagszug sind selbstverständlich wieder mit von der Partie. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Michalczak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Frank Michalczak schließen

Karnevalisten begrüßten 750 Gäste bei ihrer Gala. Debatte über Kälte trübte die Stimmung.

Von Bernd Büllesbach und Frank Michalczak

Die „Lennep-Lacht-Party“ der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG) im Festzelt an de

+ Lässt sich sehr gern persönlich die Leviten lesen: Gunther Brockmann. © Roland Keusch

r Robert-Schumacher-Straße stieß am Samstagabend auf gute Resonanz. Um 19.30 Uhr konnte der Vorsitzende Gunther Brockmann vermelden: „Fast ausverkauft!“ 750 Gäste waren mit von der Partie – kunterbunt verkleidet als Teufel und Hochwürden, Footballspieler, Schneemann, Dracula, Micky Maus, Pirat oder, wer es etwas konservativer mochte, auch als Cowboy und Indianer.

Der Zeltboden bebte schon bei den Tänzen zu der musikalischen Einstimmung von den „Party-Colonias“ alias Walter Koch (60) und Walter Krings (61). Die beiden Musiker ließen es so richtig krachen. Bekannte und neue Sessionslieder sorgten dafür, dass das närrische Publikum lautstark mitsang – und sich nach Herzenslust auf das folgende Programm einstimmen konnte.

Schunkeln, Tanzen und sonstige Bewegung im Festzelt

Schunkeln, Tanzen und sonstige Bewegung waren aus Sicht einiger Besucher aber auch aus einem anderen Grund dringend geboten: Ihnen war es im Festzelt bitterkalt. Ihrem Ärger machten manche unter anderem in den sozialen Netzwerken Luft und warfen den Organisationen vor, nicht – wie versprochen – für ein „gut beheiztes Festzelt“ gesorgt zu haben. „Die Heizung ist rund um die Uhr im Einsatz.

Wir tun unser Bestes“, erklärte Brockmann nach der Kritik. Das Wärmeempfinden sei aber nun einmal subjektiv. „Und wenn Besucherinnen nach ihrer Ankunft die dicke Jacke abgeben und darunter nur dünn bekleidet sind, dann habe ich Verständnis, dass es ihnen zunächst kalt ist.“ Im Laufe des Abends sei es anderen Besuchern wiederum zu warm gewesen. „Allen kann man es nicht recht machen“, sagt Brockmann, der zu Gesprächen bereit steht, wie er hinzufügt. „Man kann mir gerne persönlich die Leviten lesen, aber bitte nicht bei Facebook.“

Lennep lacht feiert im Festzelt © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch

Ausgerechnet dort sorgte aber ein Beitrag mit dem Logo der Karnevalsgesellschaft für Wirbel, einer „Kälte-Kritikerin“ in der Zukunft keine Karten mehr zu verkaufen – was wiederum Empörung in dem sozialen Netzwerk hervorrief. Das Personal, das im Festzelt im Einsatz ist, nimmt Brockmann gegen Sprüche in Schutz. „Wir nehmen gerne Bewerbungen entgegen – von allen, die sich für den Job der Toilettenfrau interessieren.

Die muss sich einiges anhören“, erklärt Brockmann, der ein buntes Programm für „Lennep lacht“ zusammengestellt hatte. Dazu zählte der Auftritt der Prinzengarde St. Augustin. Über 60 Künstler tanzten und musizierten unter dem Kommando von Thomas Krill. Dieser forderte mehrfach ein donnerndes, dreifaches „Lennep Alaaf“ für die Aufführungen der Tänzerinnen.

+ Standpunkt von Frank Michalczak

Die Partyband „Die Eschweiler“ heizte die Stimmung noch einmal so richtig an. Durch den Einsatz von Trompeten und Rhythmusinstrumenten kreierte sie einen einwandfreien Bigband-Klang. Erfolge in aller Welt sind der Beweis dafür, dass dieser Sound überall begeistert. So auch in Lennep.

Neben Songs von Brings, Bläck Fööss, den Räubern und anderen Größen des Karnevals interpretierten die Musiker alte und wieder aktuelle Schlager in einem erfrischenden Arrangement. Dazu gehörte auch „Ich liebe das Le

KARNEVAL AFTER-ZOCH-PARTY Für die Fete nach dem närrischen Umzug heute in Lennep gibt es noch einige Restkarten. Sie beginnt im Festzelt um 16.11 Uhr. FESTZELT 1500 Menschen finden in diesem Jahr Platz im Partytempel – 300 mehr als in den Jahren zuvor. Bei der Gala am Samstag war das Zelt auf bis zu 800 Besucher ausgerichtet, wegen der Tische und der Bestuhlung bei der Gala.

ben“ von Vicky Leandros, was das Publikum begeistert und textsicher mitsang, oder ein Schlagermedley von Roland Kaiser mit „Joana“, „Lieb mich ein letztes Mal“ oder „Dich zu lieben“.

Gunther Brockmann verriet, dass er „Die Eschweiler“ schon für 2019 verpflichtet hat. Aufmerksamkeit zogen die Mitarbeiterinnen von „Die Welle“ auf sich. Etwa 25 Damen, alle schneeweiß gekleidet, mit leuchtenden LEDs in dem Tüll verarbeitet, hatten ihren Auftritt als Schneeprinzessinnen – und setzten dabei ein weiteres Glanzlicht bei „Lennep lacht“.