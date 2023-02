Lennep-Konferenz führt ins Gymnasium

Zum dritten Mal sind Interessierte gefragt, ihre Ideen für den Ort beizusteuern.

Bei der Lennep-Konferenz geht es am Donnerstag, 2. März, insbesondere um die Neuen Quartiere – so hat die Verwaltung Jahn- und Kirmesplatz sowie das Röntgenstadion getauft, die ursprünglich dem Outlet Center vorbehalten waren. Treffpunkt ist von 17 bis 20 Uhr das Röntgen-Gymnasium, Röntgenstraße 12.

„Nachdem bei der zweiten Lennep-Konferenz im vergangenen Oktober konkrete Ziele für die Entwicklung der Neuen Quartiere erarbeitet wurden, geht es jetzt um erste Ideen, wie diese Ziele umgesetzt werden können“, heißt es in der Einladung. Wer teilnehmen will, sollte sich anmelden, Tel. (0 21 91) 16 25 54, oder mit einer E-Mail an: neuequartiere@remscheid.de -zak-