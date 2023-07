Lennep: Im August rollen die Züge wieder

Die Bauarbeiten an der Wülfingstraße in Lennep erreichen einen Meilenstein: Die alte Brücke (im Hintergrund) verschwindet. Die neue Brücke im Vordergrund) steht schon bereit.

Die Baufirma baut in den nächsten Wochen zwei neue Eisenbahnbrücken ein.

Remscheid. Ab 7. August soll der Zugverkehr wieder uneingeschränkt über die Gleise in Lennep rollen. Bis dahin hat die Firma Falkenhahn mit Sitz in Siegen Zeit, ihre Großbaustelle abzuschließen. Gunter Breidbach von den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) verfolgt den Endspurt mit großem Interesse. „In den nächsten Wochen wird hier der Bär los sein“, sagt der TBR-Bereichsleiter mit Blick auf tonnenschwere Bauteile, die es gilt, zentimetergenau zu platzieren.

Er steht in Kontakt mit der Deutschen Bahn und dem zuständigen Bauunternehmen, mit dem die Kommunikation „gut bis sehr gut“ sei, wie er betont. „Die Mitarbeiter müssen auf engstem Raum vorgehen und haben kaum Platz für das Material und die schweren Geräte“, beschreibt es das aktuelle Geschehen an zwei markanten Punkten in Lennep: Sowohl an der Schlachthof- als auch an der Wülfingstraße werden über 100 Jahre alte Brücken durch neue Bauwerke ersetzt, wobei die Firma Falkenhahn in mehreren Schritten vorgeht.

„Die Brücke stammt aus dem Jahr 1910 und hat 112 Jahre Zugverkehr getragen.“

Verschwunden ist bereits die Überführung an der Schlachthofstraße, von der nur noch Schutt übriggeblieben ist. „Am kommenden Dienstag wird hier die neue Brücke eingezogen“, hat Gunther Breidbach von seinen Gesprächspartnern erfahren. Am darauf folgenden Wochenende werde die Umleitung wieder verändert. Autofahrer, die in die Wülfingsiedlung wollen, müssen dann die Schlachthofstraße nutzen, die wieder geöffnet wird. Die Wülfingstraße wird stattdessen erneut gesperrt – für den letzten Etappenabschnitt bei dem Modernisierungsprogramm.

Dort geht es dann der alten Gewölbekonstruktion an den Kragen. Das massive Brückenbauwerk, worüber bislang die Schienen führen, wird am 17. und 18. Juli abgerissen. Sein Nachfolger aus Beton steht an der Wülfingstraße schon bereit.

Es handelt sich um einen rund fünf Meter hohen Koloss, der in die Verankerung geschoben werden muss. Am 28. Juli soll dieser Kraftakt über die Bühne gehen – ein Meilenstein bei den Arbeiten, die im April begannen und immer neue Verkehrsführungen und Umleitungen im Lenneper Nadelöhr nach sich zogen. An vielen Stellen im Viertel gilt momentan striktes Halteverbot.

Die Wülfingstraße, an der sich unter anderem die Lebensmittelausgabe der Tafel befindet, wird durch die neue Konstruktion ein verändertes Entree erhalten. Denn die neue Betonbrücke überspannt eine wesentlich luftigere Unterführung, so dass Fußgänger und Autofahrer nicht mehr im Dunkel eines Tunnels landen. „Da werden wir anschließend noch einiges beim Straßenbau machen müssen. Bei der Sitzung der Bezirksvertretung Lennep im September können wir mehr darüber sagen“, kündigt Gunter Breidbach auch mit Blick auf die unterirdischen Versorgungs- und Leitungsnetze an, die sich an der Brücke befinden.

Sie führen in ein Niemandsland. Denn: Die mit Kopfsteinpflaster versehene Wülfingstraße ist herrenlos – und nicht öffentlich gewidmet. „Ihr Zustand ist durch die Bauarbeiten ganz sicher nicht besser geworden. Wir erwarten von der Deutschen Bahn, dass alles ordentlich hinterlassen wird. Dazu wurde eine Verpflichtung vereinbart“, erklärt Gunter Breidbach.

Alte Brücke an der Schlachthofstraße ist Geschichte

Das aber dürfte im Hinblick auf die Gesamtkosten einen eher kleinen Betrag nach sich ziehen: An der Wülfingstraße investiert die Bahn rund sechs Millionen Euro: „Die Brücke stammt aus dem Jahr 1910 und hat 112 Jahre Zugverkehr getragen. Jetzt wird sie rundum erneuert und der Streckenabschnitt fit für das nächste Jahrhundert gemacht“, hatte eine Bahnsprecherin auf RGA-Anfrage vor Beginn der Bauarbeiten berichtet. Ähnliches gilt für das Bauwerk an der Schlachthofstraße, das nun Geschichte ist.

Linien in Lennep

Auf den Gleisen am Lenneper Bahnhof ist der Müngstener (S7) unterwegs, der die Strecke Wuppertal-Hauptbahnhof, Unterbarmen, Barmen, Oberbarmen, Ronsdorf, Lüttringhausen, Lennep, Remscheid-Hauptbahnhof, Güldenwerth, Schaberg, Solingen Mitte, Grünewald bis Solingen-Hauptbahnhof bedient. Ende 2022 kam der Düssel-Wupper-Express (RE47) hinzu, der zwischen dem Düsseldorfer und dem Solinger Hauptbahnhof pendelt – und in Remscheid in Lüttringhausen, Lennep und am Hauptbahnhof hält.