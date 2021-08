Wohngebiet auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses entsteht

Arbeiten sind im Zeitplan

+ © Roland Keusch Ende 2018 sollen hier bezugsfertige Häuser stehen: Auf dem Gelände des ehemaligen Lenneper Krankenhauses sollen Mitte Juni die Asphaltarbeiten beginnen. © Roland Keusch

Die Arbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses sind im Zeitplan. Daniel Dresen hat sich dort umgeschaut.

+ Mit bis zu 129 Quadratmetern Wohnfläche sollen die Doppelhäuser von Vista im neuen Wohngebiet in Lennep viel Platz bieten. © Montage: Vista

Sommerzeit ist auch Bauzeit. Das merken nicht nur die Anwohner, die in der Nähe des ehemaligen Lenneper Klinikgeländes leben. Das Unternehmen Weber Grund und Boden GmbH sowie die Dornieden-Gruppe, zu der die Unternehmen Vista und Dornieden Generalbau GmbH gehören, bereiten auf 55 000 Quadratmetern den Boden für ein neues Wohnbaugebiet. Davon stehen 34 500 Quadratmeter als Bauplatz zur Verfügung. Während die Weber Grund und Boden lediglich 55 Grundstücke aufbereitet, bietet die Dornieden-Gruppe auf 50 Bauplätzen als Komplettpaket Reihenhäuser und Doppelhaushälften an.

Dieter Reininghaus, Geschäftsführer von Weber Grund und Boden, zieht eine positive Zwischenbilanz auf der Baustelle: „Die Erschließungsarbeiten sind Ende Juni abgeschlossen. Die Bauherren können dann ab Juli im Gebiet loslegen.“ Restliche Bodenbewegungen müssten noch durchgeführt werden. Die Asphaltarbeiten starteten ab der zweiten Juni-Hälfte. „Der Vermarktungsstand ist weit vorangeschritten. Fünf von 55 Bauplätzen sind noch zu erwerben. Sie befinden sich am südlichen Rand des Gebiets an der Virchowstraße“, sagt Reininghaus. Derzeit würden die Arbeiten auf der Baustelle zügig voranschreiten, doch dies sei nicht immer so gewesen. Reininghaus: „Im März hatten wir einen Baustopp von bis zu drei Wochen aufgrund des Regens. Dafür waren Januar und Februar relativ trocken.“

Wohngebiete wie der Sonnenhof sind nicht voll ausgeschöpft

Das Unternehmen Vista errichtet 16 Doppel- und Reihenhäuser mit Wohnflächen zwischen 110 und 129 Quadratmetern. Nach Angaben des Unternehmens seien zwei Drittel der Häuser bereits vergeben. Die noch verfügbaren Häuser sind ab einem Kaufpreis von rund 220 000 Euro zu erwerben. Die Dornieden Generalbau GmbH baut 16 Doppelhaushälften in zwei unterschiedlichen Architekturformen.

Ein Haustyp erhält im unteren Bereich einen anthrazitfarbigen Klinker, in Anlehnung an das bergische Haus. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 239 und 315 Quadratmetern. Die Doppelhaushälften versprechen Wohnflächen von bis zu 156 Quadratmetern. Ab September soll nach Auskunft von Dornieden-Generalbau der Verkauf starten. Für Dezember ist der Baustart vorgesehen. Ende 2018 sollen die Häuser bezugsfertig sein. Andreas Huth, Sachgebietsleiter Standortsicherung im städtischen Baureferat, hat einen Überblick über die Erschließung von neuen Wohnbaugebieten.

SMART HOME TECHNIK Der technische Fortschritt macht vieles möglich. Die intelligente Lösung für alltägliche Dinge im Haushalt könnte das sogenannte Smart Home sein. Die Automatikeinstellungen von Rollläden, Licht und Heizung kennen mittlerweile viele. Der nächste Schritt ist, dass die Geräte untereinander kommunizieren. Per Smartphone oder Smartwatch lässt sich aus der Ferne die Waschmaschine oder die Heizung bedienen. Auch Vaillant bietet so etwas bereits an.

„Das aktuell größte Bauvorhaben in Sachen Wohngebietserschließung findet sicherlich auf dem Gelände des ehemaligen Lenneper Krankenhauses statt“, sagt er. Nach einem Beschluss soll das ehemalige Gelände der Grundschule Eisernstein erschlossen werden. Der Planungsprozess dazu sei bereits angelaufen. Für die Königstraße werde derzeit ein Bebauungsplan aufgestellt, sagt Huth. Hier soll eine kleine Fläche mit zehn Wohneinheiten geschaffen werden. Huth verweist darauf, dass die bestehenden Wohngebiete am Sonnenhof und in Ehringhausen, noch nicht voll ausgeschöpft seien.