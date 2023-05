Lennep: Diese Comedians kommen

Remscheid. Das Rotationstheater hat bereits sein Programm für die neue Spielzeit ab September online gestellt. Bekannte Namen treten in der neuen Saison auf der privat geführten Kleinkunstbühne auf: Dr. Pop eröffnet mit seiner Musik-Comedy-Stand-up-Show das Programm 2023/2024 am 15. September, gefolgt von Lars Ruth, Maladée undMatthias Jung. Auch Dat Rosi, Michael Steinke, Ill-Young Kim, Michael Eller und Jens Neutag sind mit von der Partie. John Doyle will genauso für gute Unterhaltung sorgen wie Henning Schmidtke. Vorpremieren feiern Stefan Verhasselt und Ausbilder Schmidt im Rotationstheater. Und natürlich dürfen auch Ham & Egg nicht fehlen. mw