Lennep blüht auf – mit verkaufsoffenem Sonntag

Verein plant Aktionen für den 26. März.

Remscheid. Wer möchte, kann am kommenden Sonntag, 26. März, einen Einkaufsbummel in der Lenneper Altstadt unternehmen. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte geöffnet. Den Rahmen für den verkaufsoffenen Sonntag liefert ein Frühlingsfest, das unter der Regie des Vereins Lennep offensiv steht. Immer wieder sorgt die Initiative mit Aktionen für Impulse im historischen Stadtteil. Der Vorsitzende Thomas Schmittkamp kündigt ein Programm für die ganze Familie an. Los geht’s um 11 Uhr.

Dann hat der Nachwuchs die Gelegenheit, Runden auf dem Kinderkarussell zu drehen, das sich wie andere Angebote auf dem Alten Markt befindet. Zu den Klassikern wie etwa den Stand von der Burscheider Gärtnerei Höpken bietet das Fest „Lennep blüht auf“ auch Neuerungen. „Unter anderem ist erstmals ein Weinhändler aus Remscheid mit dabei“, berichtet Thomas Schmittkamp. Zudem reist ein Anbieter aus Dortmund an, der Spezialitäten aus dem Spreewald im Gepäck hat. „Ganz sicher auch die berühmten Gurken“, fügt der Vorsitzende an. Diverse Stände mit unterschiedlichen Speisen bieten Interessierten Stärkung. Bei Lennep offensiv gibt es zusätzlich ein Glas Sekt.

Dies alles ist der Auftakt für ein Jahresprogramm, das bereits in der Woche vor dem Osterfest seine Fortsetzung finden wird. Dann nimmt der Verein Lenneper Brunnen, der zum Verbund von Lennep offensiv zählt, die Wasserspiele in der Altstadt in Betrieb – vom Pumpenplätzchen, dem Löwen–- bis zum Gänsebrunnen am Röntgen-Museum, der seine Galionsfigur zurückbekommt.

Die Gans aus Bronze wurde im November 2022 entwendet. Tage später verkaufte sie ein Mann an einen Remscheider Metallverwerter, bei dem ein Mitarbeiter durch einen Zeitungsbericht auf ihre Herkunft aufmerksam wurde. Der Inhaber verständigte den Verein Lennep offensiv, der einen Restaurator einschalten musste, um die Gans zu reparieren. Dass sie nun an ihren angestammten Ort zurückkehrt, will Thomas Schmittkamp würdigen. „Vielleicht mit einem kleinen Fest“, wie er hinzufügt.